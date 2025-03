Arndt podstúpil operáciu chrbtice po páde na Bruggy - De Panne

Lipsko 28. marca (TASR) - Nemecký cyklista Nikias Arndt podstúpil vo štvrtok operáciu chrbtice. Zranenie utrpel počas pádu tesne pred finišom stredajšej klasiky Bruggy - De Panne.



Jeho tím Bahrain-Victorious informoval, že Arndt si pri páde zlomil stavec. Podľa agentúry DPA začne v najbližších dňoch s rehabilitáciou. Vedenie tímu vyslovilo želanie, že by sa nemecký pretekár mohol vrátiť do tréningového procesu do dvoch mesiacov.



Organizátori belgickej klasiky čelili kritike za trasu v záverečných kilometroch, v ktorých sa vyskytli až štyri pády. Víťazom pretekov sa stal Kolumbijčan Juan Sebastian Molano z SAE Team Emirates.