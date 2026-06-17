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Arpáš, Palušek i Flóro postúpili v Kluži zo základnej skupiny
Arpáš síce na úvod 2. skupiny podľahol Turkovi Görkemovi Öcalovi 0:3, ale potom si rovnakým výsledkom poradil so Švédom Petrom Alestedtom i Obedom Asensiom z Andorry.
Autor TASR
Kluž 17. júna (TASR) - Všetci traja slovenskí stolnotenisoví reprezentanti v mužskej dvojhre postúpili zo základnej skupiny na majstrovstvách Európy do 21 rokov v rumunskom Kluži. Samuel Arpáš, Samuel Palušek i Damián Flóro sa prebojovali do II. fázy, keď všetci mali zhodnú bilanciu dve víťazstvá a jedna prehra a ďalej išli z druhých priečok v skupine.
Arpáš síce na úvod 2. skupiny podľahol Turkovi Görkemovi Öcalovi 0:3, ale potom si rovnakým výsledkom poradil so Švédom Petrom Alestedtom i Obedom Asensiom z Andorry. Rovnako si počínal vo svojej 7. skupine aj Palušek. Najprv nestačil na Dána Olivera Berntsena (0:3), následne si napravil chuť víťazstvami nad Grékom Alexandrosom Madesisom (3:0) a Fínom Juhom Kahlosom (3:0) a tešil sa z postupu. Flóro odštartoval víťazne, keď zdolal v 10. skupine Charlesa Janssensa 3:0. V dramatickom súboji potom prehral s Holanďanom Maelom van Desselom 2:3 na sety, ale vzápätí zvíťazil hladko nad Nórom Sebastianom Flaattenom a zaistil si druhú postupovú priečku.
Naopak, jedinej slovenskej zástupkyni v ženskej dvojhre Dominike Wiltschkovej sa nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny. Na úvod zdolala Maju Vanjovú zo Srbska 3:1, ale potom zaznamenala prehry s Rumunkou Biancou Mei Rousovou (0:3) i Nemkou Josephinou Neumannovou (0:3) a v tabuľke 4. skupiny obsadila tretie miesto.
Arpáš síce na úvod 2. skupiny podľahol Turkovi Görkemovi Öcalovi 0:3, ale potom si rovnakým výsledkom poradil so Švédom Petrom Alestedtom i Obedom Asensiom z Andorry. Rovnako si počínal vo svojej 7. skupine aj Palušek. Najprv nestačil na Dána Olivera Berntsena (0:3), následne si napravil chuť víťazstvami nad Grékom Alexandrosom Madesisom (3:0) a Fínom Juhom Kahlosom (3:0) a tešil sa z postupu. Flóro odštartoval víťazne, keď zdolal v 10. skupine Charlesa Janssensa 3:0. V dramatickom súboji potom prehral s Holanďanom Maelom van Desselom 2:3 na sety, ale vzápätí zvíťazil hladko nad Nórom Sebastianom Flaattenom a zaistil si druhú postupovú priečku.
Naopak, jedinej slovenskej zástupkyni v ženskej dvojhre Dominike Wiltschkovej sa nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny. Na úvod zdolala Maju Vanjovú zo Srbska 3:1, ale potom zaznamenala prehry s Rumunkou Biancou Mei Rousovou (0:3) i Nemkou Josephinou Neumannovou (0:3) a v tabuľke 4. skupiny obsadila tretie miesto.