Arpáš s Novozélanďanom Choiom vypadli v osemfinále štvorhry
Arpáša ešte v stredu od 14.30 h SEČ čakalo štvrťfinále miešanej štvorhry po boku Španielky Marie Berzosovej.
Autor TASR,aktualizované
Kluž 26. novembra (TASR) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Samuel Arpáš s Novozélanďanom Timothym Choiom nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na majstrovstvách sveta juniorov v Rumunsku. V stredajšom osemfinále prehrali 1:3 s Danielom Berzosom zo Španielska a Poliakom Marcelom Blaszcyzkom.
Arpáš sa v stredu po boku Španielky Marie Berzosovej predstavil aj vo štvrťfinále miešanej štvorhry, v ktorom však nestačili na Japoncov Rjúseiho Kawakamiho a Sači Aokiovú a podľahli im hladko 0:3 (-7, -10, -1).
