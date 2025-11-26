Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Arpáš s Novozélanďanom Choiom vypadli v osemfinále štvorhry

Na snímke Samuel Arpáš. Foto: TASR - Martin Baumann

Arpáša ešte v stredu od 14.30 h SEČ čakalo štvrťfinále miešanej štvorhry po boku Španielky Marie Berzosovej.

Autor TASR
,aktualizované 
Kluž 26. novembra (TASR) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Samuel Arpáš s Novozélanďanom Timothym Choiom nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na majstrovstvách sveta juniorov v Rumunsku. V stredajšom osemfinále prehrali 1:3 s Danielom Berzosom zo Španielska a Poliakom Marcelom Blaszcyzkom.

Arpáš sa v stredu po boku Španielky Marie Berzosovej predstavil aj vo štvrťfinále miešanej štvorhry, v ktorom však nestačili na Japoncov Rjúseiho Kawakamiho a Sači Aokiovú a podľahli im hladko 0:3 (-7, -10, -1).
