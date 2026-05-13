Arrieta vyhral 5. etapu, druhý Eulalio má ružový dres
Španielsky cyklista Igor Arrieta zvíťazil v daždivej 5. etape 109. ročníka Giro d´Italia napriek veľkým problémom v samom závere pretekov. Jazdec SAE Team Emirates tesne pred páskou prešpurtoval Portugalčana Afonsa Eulalia, ktorý si spolu s druhým miestom prišiel aj pre ružový dres lídra celkového poradia. Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) nebojoval o popredné umiestnenia.
Dvadsaťtriročný Arrieta dosiahol najväčší úspech v kariére a len druhé víťazstvo medzi profesionálmi. Nerodilo sa vôbec ľahko, keďže sa v závere dvakrát šmykol, spadol, musel meniť bicykel a vrátiť sa späť na správnu cestu. Napriek tomu všetkému ukázal ohromnú morálnu silu. Vo finiši ešte dostihol Eulalia, s ktorým boli od začiatku etapy v úniku, a na páske ho zdolal. „Skutočne neviem, čo mám na to povedať. Som mimoriadne šťastný, že som dosiahol toto víťazstvo. Je pre mňa nesmierne dôležité. Aj pre tím a chalanov, ktorí po pádoch museli odstúpiť,“ povedal pre Eurosport. Jeho tím prišiel v prvých štyroch dňoch o oboch lídrov Adama Yatesa a Jaya Vinea i Marca Solera.
V stredu čakal na pelotón dlhý daždivý deň v kopcoch. Síce boli iba dva z nich kategorizované ako vrchárske prémie, no cyklisti museli zvládnuť až takmer 4000 výškových metrov v členitom vnútrozemí južného Talianska. Profil etapy dával nádej úniku a preto sa oň hneď po štarte pokúšalo množstvo pretekárov. Asi po 10 kilometroch prišlo prvé stúpanie na vrchol Prestieri (13 km, 5%) a útoky v hustom daždi pokračovali. Po 40 km sa na čele sformovala dvanástka jazdcov, medzi ktorými bol aj víťaz utorkovej etapy Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates). Potom sa situácia ustálila a únik išiel dve až tri minúty pred pelotónom. Medzi nimi jazdil osamotený Darren Rafferty, ktorý sa snažil dostať do čelnej skupiny, čo sa mu po odvážnom výkone nakoniec podarilo.
Vedúca trinástka si doniesla pred druhé kategorizované stúpanie na Montagna Grande di Viggiano (2. kat., 6,6 km, 9,1%) náskok dve minúty, do konca bolo ešte 55 km. Na kopci sa únik rozpadol na viacero skupiniek, na čele sa osamostatnil Arrieta o polminúty za ním išiel Eulalio. Dvojica sa pred vrcholom spojila, minútu za nimi išli Gianmarco Garofoli (Quick Step), Christian Scaroni a Thomas Silva (Astana) a pelotón strácal po kopci takmer tri minúty. Únik tak stále živil nádej na etapové víťazstvo. V prípade Eulalia bol v hre aj ružový dres, keďže na lídra Giulia Cicconeho (Lidl-Trek) strácal pred etapou len 1:11 min.
V pelotóne zostalo po stúpaní len okolo 30 pretekárov a s Cicconem nechcel nikto z favoritov na celkové poradie sťahovať náskok Eulalia. Taliansky pretekár to tak po pár kilometroch vzdal a portugalský vrchár si išiel po najcennejší dres a spolu s Arrietom aj po etapové víťazstvo. Tridsať km pred páskou mali k dobru vyše minútu pred najbližšími prenasledovateľmi, pelotón strácal päť minút. Arrieta mal trinásť km pred koncom smolu, keď sa šmykol v prudkej zákrute v zjazde na mokrom asfalte a musel vymeniť bicykel. Eulaliovi sa tak otvorila cesta k najväčšiemu momentu v kariére, ktorú však naplno nevyužil. Pred posledným kopcom šesť km pred cieľom totiž spadol aj on, musel vymeniť bicykel a Arrieta ho dostihol. Španiel však dva km pred koncom znovu nedobrzdil, zišiel do nesprávnej cesty a musel sa vrátiť na trať. Jeho sok však už takmer nemal sily, Arrieta ich na konci našiel a tešil sa z triumfu.
„Po mojom páde som myslel, že som prehral, ale uvedomil som si, že po takejto ťažkej etape to nemôžete vzdať. Nikdy neviete, čo sa môže stať. V posledných kilometroch som bol úplne prázdny, ale vedel som, že aj Eulalio je na tom podobne. Keď som dva km pred cieľom zle odbočil, povedal som si, že to už ani nie je možné, ale keď som sa potom k nemu začal blížiť, povedal som si, že sa do toho možno ešte vrátim. Obaja by sme si zaslúžili víťazstvo, ale nakoniec som to dokázal ja,“ povedal.
