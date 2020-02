Arsenal dobehla neúčasť v Liptovskom Mikuláši

Londýn 29. februára (TASR) – Futbalový klub Arsenal Londýn zaznamenal v minulom finančnom roku (do mája 2019) stratu približne 30 miliónov eur. Podľa prezidenta klubu sira Chipsa Keswicka "kanonierov" dobehla trojročná absencia v Lige majstrov.



Finančnej situácií klubu určite neprospeje ani nečakané vypadnutie v tomto ročníku Európskej ligy s gréckym Olympiakosom Pireus. Arsenal nepríde iba o príjem z prémií a televíznych práv, ale budú musieť navyše odškodniť aj držiteľov permanentiek. Klub im totiž garantuje vrátenie určitej čiastky v prípade, že klub počas sezóny neodohrá na domácom ihrisku sedem pohárových stretnutí. Tých bude aj v prípade postupu cez Portsmouth do štvrťfinále FA Cupu najviac šesť, keďže jeho neskoršie fázy sa už tradične hrávajú vo Wembley a klub tak príde o milióny.



K výdajom za tento finančný rok treba pripočítať aj nákupy hráčov. Len Nicolas Pepe stál klub takmer 84 miliónov eur (čiastka však bude rozdelená na viacero splátok) a ďalších približne 82 miliónov vynaložil klub na príchody Tierneyho, Salibu, Luiza a Martinelliho. Keďže za prestup Alexa Iwobiho Arsenal zinkasoval “len“ približne 56 miliónov, v konečnej bilancií bude stratový.



"Príjem z predaja hráčov bol v tejto sezóne obmedzený, k tomu sa navyše pridala druhá sezóna len v Európskej lige. Tieto dôvody sa odrazili na tom, že klub zaznamenal stratu prvýkrát od roku 2002. V tejto sezóne nám vzrástli príjmy vďaka spoločnosti Adidas a novej zmluve s hlavným sponzorom, leteckou spoločnosťou Emirates. Neúčasť v Lige majstrov nás však určite zabolí," povedal Keswick.



V nasledujúcej sezóne môže klub navyše prísť aj o finančnú injekciu z európskej pohárovej súťaže číslo dva. V lige mu totiž patrí priebežná deviata priečka. "Nie je tajomstvo, že v súčasnosti máme platy nastavené Ligu majstrov, pričom rozpočet stačí na Európsku ligu. Je to skrátka fakt a pracujeme na tom, aby sme to vyriešili. Napriek tomu neplánujem nijakým spôsobom obmedzovať prestupy hráčov. Nejde o to koho kúpite, ale ako ho kúpite," povedal riaditeľ klubu Josh Kroenke.