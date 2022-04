Arsenal doma porazil Manchester United 3:1, Fernandes nedal penaltu

>Premier League - 34. kolo:

Norwich City - Newcastle United 0:3 (0:2)



Góly: 35. a 41. Joelinton, 49. Guimaraes



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/







Manchester City - FC Watford 5:1 (3:1)



Góly: 4., 23., 49. a 53. Gabriel Jesus (tretí z 11 m), 34. Rodri - 28. Kamara







Leicester City - Aston Villa 0:0







Arsenal Londýn - Manchester United 3:1 (2:1)



Góly: 3. Tavares, 32. Saka (z 11 m), 70. Xhaka - 34. Cristiano Ronaldo

Londýn 23. apríla (TASR) - Líder najvyššej anglickej futbalovej súťaže Manchester City si hladko poradil s Watfordom 5:1 v sobotňajšom zápase 34. kola. Štyrmi gólmi sa zaskvel brazílsky stredopoliar Gabriel Jesus. V drese hostí sa nepredstavil Juraj Kucka, ktorý nesedel ani na lavičke.majú na čele tabuľky Premier League náskok štyroch bodov pred Liverpoolom, ktorý má o zápas menej. Zverencov trénera Jürgena Kloppa čaká v nedeľu liverpoolske derby na domácom trávniku s Evertonom. Watford nebodoval štvrtýkrát za sebou a je predposledný s mankom siedmich bodov na zónu záchrany.Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka vychytal druhú nulu za sebou a veľkou mierou prispel k víťazstvu Newcastlu United nad Norwichom City 3:0.Hráči Arsenalu Londýn zvíťazili nad Manchestrom United 3:1. Do zostavy hostí sa už vrátil Cristiano Ronaldo a postaral sa o jediný gól svojho tímu. United prehrali tretíkrát z uplynulých štyroch stretnutí a na 6. mieste strácajú už šesť bodov na pozície zaručujúce účasť v Lige majstrov.Arsenal sa ujal vedenia už v 3. min, keď sa po zaváhaní hosťujúcich stopérov dostala lopta v malom vápne k Nunovi Tavaresovi, ktorý ju doklepol do siete. Bukayo Saka zvýšil po polhodine hry z pokutového kopu, no z dvojgólového vedenia sa domáci tešili iba dve minúty. Ronalda našiel v šestnástke ideálnym centrom Nemanja Matič a Portugalčan nezaváhal. Po zmene strán skóroval iba Arsenal, Granit Xhaka sa v 70. min presadil presnou strelou spoza šestnástky. Predtým hosťujúci Bruno Fernandes nepremenil jedenástku a gól Ronalda neuznal VAR.