Arsenal je na čele, no prišiel o Ödegaarda, Arteta: Nevyzerá to ružovo
Autor TASR
Londýn 5. októbra (TASR) - Anglická futbalová Premier League má po siedmom kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostali hráči Arsenalu, ktorí v londýnskom derby zdolali West Ham United 2:0. Liverpool prehral tretíkrát za sebou, keď nestačil na FC Chelsea (1:2). Je to prvýkrát od roku 2023, čo Liverpool utrpel tri po sebe idúce prehry. Hlavný tréner úradujúceho anglického majstra Arne Slot vyhlásil, že jeho tím je stále v procese budovania.
Liverpoolčania naposledy prehrali trikrát ešte za pôsobenia bývalého kormidelníka Jürgena Kloppa. Mužstvo z Anfieldu v závere septembra nebodovalo na pôde Crystal Palace (1:2) a bodovo naprázdno vyšiel Liverpool aj v súboji Ligy majstrov v Istanbule proti Galatasarayu (0:1). „Nikdy nie ste blízko svojho ideálu. Musíte veľmi tvrdo pracovať, aby ste dosiahli určitú úroveň. Potom je ťažké túto úroveň udržať, pretože hráte proti iným kvalitným tímom,“ citovala Slota agentúra AFP.
Plný bodový zisk pre Chelsea zariadil v piatej minúte nadstavenia premiérovým gólom v najvyššej anglickej súťaži 18-ročný brazílsky útočník Estevao. Liverpool vystrelil na bránu súpera iba dvakrát, vyťažil z toho gól Codyho Gakpa v 63. minúte. Ofenzívnu chémiu zatiaľ hľadajú Egypťan Mohamed Salah so švédskym kanonierom Alexandrom Isakom. Liverpool vynaložil počas leta na prestupy viac ako 450 miliónov eur, práve Isak sa zatiaľ v novom pôsobisku hľadá. Rovnako je na tom aj nemecký ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz, ktorý naskakoval len z lavičky náhradníkov. „Čím viac budú hrať spolu, tým lepšie a skôr sa zohrajú. Musel som striedať Ibrahima Konateho, pretože cítil bolesť v stehne. Keď Ryan Gravenberch začal hrať na tejto pozícii, naši útočníci sa dostali do oveľa lepších pozícií. Nebolo to o nesúhre medzi hráčmi. Museli sme sa zlepšiť v rozohrávke a to sme v druhom polčase aj urobili,“ povedal Slot.
Šéf lavičky „The Blues“ Enzo Maresca sa nezúčastnil na pozápasovej tlačovej konferencii. Po víťaznom góle totiž videl druhú žltú kartu a rozhodca Anthony Taylor mu ukázal červenú za beh pozdĺž postrannej čiary, ktorým oslavoval víťazný gól Estevaa. „Po zápase bol veľmi šťastný. Posledné týždne sme držali svoje emócie na uzde, pretože sme hrali dobre, ale nevyhrávali. Dnešok bol naozaj dôležitý,“ poznamenal Marescov asistent Willy Caballero.
Arsenal vyhral štvrtýkrát za sebou vo všetkých súťažiach. Na ihrisku proti „kladivárom“ zverenci Mikela Artetu dominovali vo všetkých herných činnostiach a súperovi nedovolili ani jednu strelu na svojho brankára Davida Rayu. Vo svojom 200. stretnutí v drese „kanonierov“ skóroval krídelník Bukayo Saka. Ten je presvedčený, že Arteta prinesie trofeje po tom, čo klub skončil tri roky po sebe na druhom mieste. „Mali sme niekoľko ťažkých zápasov, najmä vonku. Sme na dobrej pozícii v Premier League, čo nás teší. Mikel veľmi zlepšil moju hru. Prinesie tomuto klubu úspech a teším sa, keď ten deň príde,“ povedal 24-ročný Angličan.
Artetovu náladu v sobotu kazilo iba ďalšie zranenie kapitána Martina Ödegaarda, ktorý musel z hry odstúpiť po polhodine hry. Nórsky tvorca hry predčasne striedal už v prvom polčase aj v 4. kole proti Nottinghamu Forest. Následne vynechal tri stretnutia. „Došlo k zrážke kolenami a okamžite sa necítil dobre. Práve som s ním hovoril a nie je to s ním ružové,“ povedal Arteta, ktorý prezradil, že Ödegaard mal po zápase nasadenú ortézu na kolene. „Musíme počkať a uvidíme, aké vážne je zranenie. Budeme musieť nájsť riešenie, ale je jasné, že je to náš kapitán a hráč, ktorý nám svojimi schopnosťami dáva úplne iný rozmer, najmä v útoku. Počkajme a dúfajme, že to nie je až také zlé,“ dodal Arteta, ktorý koučoval Arsenal v jubilejnom 300. zápase.
