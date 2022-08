Arsenal je naďalej stopercentný, Arteta: V tíme je skvelá atmosféra

Bournemouth 21. augusta (TASR) - Po veľkom sklamaní zo záveru minulej sezóny prežívajú futbalisti Arsenalu Londýn mimoriadne vydarený vstup do nového ročníka anglickej Premier League. Zverenci Mikela Artetu vyhrali v sobotu na ihrisku Bournemouthu presvedčivo 3:0 a usadili sa na čele neúplnej tabuľky bez straty bodu so skóre 9:2.



“Kanonieri” viedli už v 11. minúte 2:0, keď v priebehu šiestich minút skóroval dvakrát nový kapitán tímu Martin Odegaard. Nórsky stredopoliar bol v správnom čase na správnom mieste a strelecký účet v sezóne si otvoril dvoma gólmi ľavou nohou. Víťazstvo londýnskeho klubu poistil v druhom polčase utešenou strelou z hranice šestnástky William Saliba, ktorý sa do Londýna vrátil po troch rokoch na hosťovaní vo Francúzsku.



Arsenal bol v minulej sezóne po úvodných troch kolách bez bodu a zažíval svoj najhorší vstup do Premier League po 67 rokoch. Na konci sezóny prišlo ešte väčšie sklamanie, keď päť prehier v posledných desiatich kolách odsnulo Arsenal na piate miesto a účasť v Lige majstrov si vybojovali ich konkurenti zo severného Londýna, hráči Tottenhamu. “V živote vás každá náročná skúsenosť posilní a treba sa z toho poučiť. To je aj náš prípad. Prežívali sme bolestivé chvíle a už si tým nechceme prejsť,” povedal podľa AFP tréner Mikel Arteta.



K úspešnému vstupu do sezóny pomohli Arsenalu posily z Manchestru City Gabriel Jesus aj Oleksandr Zinčenko, obaja podávajú presvedčivé výkony. Brazílčan Jesus bol opäť ofenzívnym ťahúňom “The Gunners” a práve on rozbehol prvé dve gólové akcie zápasu. V závere bol blízko aj k svojmu tretiemu gólu v drese Arsenalu, ale jeho zásah na 4:0 neplatil pre milimetrový ofsajd. “Všetci sme vedeli, že je to skvelý hráč. Dôležité však je, že k nám skvele zapadol,” povedal na vplyv Jesusa brankár Arsenalu Aaron Ramsdale. Arteta si pochvaľuje úspešné obdobie: “S víťazstvami sa žije oveľa lepšie. V tíme je skvelá atmosféra a vládne tu neuveriteľná jednota."



Na budúci víkend privíta Arsenal vo 4. kole Premier League na Emirates Stadium nováčika z Fulhamu, ktorý v troch úvodných kolách neprehral. Remízy v prvých dvoch kolách proti Liverpoolu (2:2) a vo Wolverhamptone (0:0) vychytal slovenský reprezentant Marek Rodák, ktorý bol v sobotu pri víťazstve nad Brentfordom (3:2) len na lavičke.