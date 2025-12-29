Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Šport

Arsenal je podľa Artetu pripravený získať v zime posily

.
Hráči Arsenalu oslavujú po víťazstve v penaltovom rozstrele vo štvrťfinálovom zápase Anglického pohára futbalovej ligy medzi Arsenalom a Crystal Palace v Londýne v utorok 23. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Londýnsky klub má momentálne problémy prevažne v obrane, kde absentujú štyria hráči.

Autor TASR
Londýn 29. decembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta povedal, že Arsenal je pripravený sa „aktívne zamerať“ na získanie nových posíl v zimnom prestupovom období. Londýnsky klub má momentálne problémy prevažne v obrane, kde absentujú štyria hráči.

„Kanonierom“ chýbali v sobotnom zápase Premier League proti Brightonu (2:1) obrancovia Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Ben White a Cristhian Mosquera. Od začiatku sezóny absentuje aj útočník Kai Havertz. „Musíme sa na prestupové okno aktívne pozerať a či už niekoho dokážeme získať alebo nie, to je iný príbeh. Ale našou úlohou je byť vždy veľmi dobre pripravení, pretože sa môže niečo stať, takže dúfajme, že to bude veľmi pozitívne,“ uviedol Arteta podľa DPA.

Španielsky kouč pripomenul, že iné kluby majú k dispozícii 24 až 25 hráčov. „Aj keď sme mali viac zranení, ako sme očakávali a niektorým z nich sa nedalo vyhnúť, chceme byť lepší a vieme, aká dôležitá bude dostupnosť hráčov v tejto sezóne,“ dodal 43-ročný kormidelník. Jeho zverenci sú momentálne na čele Premier League s dvojbodovým náskokom pred Manchestrom City.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM: Pribudnú po vojne na Ukrajine nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR