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Arsenal je v šesťbodovom trháku, Maresca má po prehre City obavy
Tréner Nottinghamu Oliver Glasner vyzdvihol výkon Delapa, ktorý prvýkrát od príchodu z Chelsea vsietil v jednom zápase dva góly.
Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa na čele tabuľky anglickej Premier League dostali do šesťbodového trháku. Na Emirates Stadium zvíťazili v 10. kole nad Hullom City 1:0 a odskočili svojmu rivalovi Manchestru City, ktorý utrpel tretiu prehru za sebou, keď na pôde Nottinghamu Forest podľahol 1:3. O troch bodoch pre obhajcov titulu rozhodol presnou dorážkou v 72. minúte Martin Ödegaard.
Hullu nevyšiel jubilejný 200. zápas v najvyššej anglickej súťaži a na triumf čaká od konca augusta. „Som rád, že sme získali ďalšie tri body, dokážeme však hrať oveľa lepšie. Musíme byť v koncovke efektívnejší a premieňať viac gólových šancí, aby sme sa o výsledok nestrachovali do konca zápasu. Musíme vyhrávať vyšším rozdielom, nie iba o gól," uviedol pre akreditované médiá tréner Arsenalu Mikel Arteta.
Manchester City mal od úvodu prevahu v držaní lopty, no Nottingham využíval ponúknuté príležitosti. Už v 6. minúte Jair Cunha obral o loptu Joška Gvardiola a otvoril skóre. O dvanásť minút neskôr zvýšil vedenie Liam Delap, no hostia si v druhom polčase vypracovali veľký tlak. Z neho vyťažili kontaktný gól z kopačky Rayana Cherkiho, o dvadsať minút však prišla ďalšia Delapova chvíľa. Dvadsaťtriročný útočník využil svoju rýchlosť a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky do ľavého horného rohu upravil na konečných 3:1. „Lesníci" si pripísali len svoj druhý triumf v prebiehajúcom ročníku, naposledy zvíťazil ešte v polovici septembra na trávniku Aston Villy.
Tréner Citizens Enzo Maresca po prehre v Nottinghame neskrýval obavy. „Do tohto ročníka sme vstúpili impozantne siedmimi víťazstvami za sebou, no výsledky v uplynulých zápasoch vo mne vzbudzujú znepokojenie. Prehrali sme tretí zápas za sebou a musíme zastaviť negatívnu sériu. Počas reprezentačnej prestávky je potrebné si to celé rozanalyzovať a prísť na to, čo môžeme robiť lepšie," zdôraznil Maresca.
Po polčase musel vystriedať Gvardiola i Marca Gushiho. „Obaja boli zranení a pýtali sa dole z ihriska. Joško mal zdravotné problémy už počas týždňa. Dnes nastúpil so sebazaprením, no necítil sa dobre, preto som ho po polčase vystriedal. Naša defenzíva v uplynulých zápasoch nefungovala podľa mojich predstáv, inkasovali sme príliš veľa zbytočných gólov. Musíme popracovať na tom, aby sme bránili lepšie," dodal taliansky kouč.
Tréner Nottinghamu Oliver Glasner vyzdvihol výkon Delapa, ktorý prvýkrát od príchodu z Chelsea vsietil v jednom zápase dva góly. „Liam na sebe maká a postupne sa dostáva do formy. Má ešte rezervy v hlavičkovaní a v pohybe v súperovej šestnástke. Proti jednému z najlepších tímov v súťaži však podal skvelý výkon. Celé mužstvo si zaslúži pochvalu. Počul som, že moji chlapci nabehali o šesť či sedem kilometrov viac ako hráči City. Ja som sa snažil zobrať si z nich príklad a byť častejšie na nohách, ako Enzo Maresca. Bolo to zábavné," priznal rakúsky kormidelník.
Hullu nevyšiel jubilejný 200. zápas v najvyššej anglickej súťaži a na triumf čaká od konca augusta. „Som rád, že sme získali ďalšie tri body, dokážeme však hrať oveľa lepšie. Musíme byť v koncovke efektívnejší a premieňať viac gólových šancí, aby sme sa o výsledok nestrachovali do konca zápasu. Musíme vyhrávať vyšším rozdielom, nie iba o gól," uviedol pre akreditované médiá tréner Arsenalu Mikel Arteta.
Manchester City mal od úvodu prevahu v držaní lopty, no Nottingham využíval ponúknuté príležitosti. Už v 6. minúte Jair Cunha obral o loptu Joška Gvardiola a otvoril skóre. O dvanásť minút neskôr zvýšil vedenie Liam Delap, no hostia si v druhom polčase vypracovali veľký tlak. Z neho vyťažili kontaktný gól z kopačky Rayana Cherkiho, o dvadsať minút však prišla ďalšia Delapova chvíľa. Dvadsaťtriročný útočník využil svoju rýchlosť a nekompromisnou strelou z hranice šestnástky do ľavého horného rohu upravil na konečných 3:1. „Lesníci" si pripísali len svoj druhý triumf v prebiehajúcom ročníku, naposledy zvíťazil ešte v polovici septembra na trávniku Aston Villy.
Tréner Citizens Enzo Maresca po prehre v Nottinghame neskrýval obavy. „Do tohto ročníka sme vstúpili impozantne siedmimi víťazstvami za sebou, no výsledky v uplynulých zápasoch vo mne vzbudzujú znepokojenie. Prehrali sme tretí zápas za sebou a musíme zastaviť negatívnu sériu. Počas reprezentačnej prestávky je potrebné si to celé rozanalyzovať a prísť na to, čo môžeme robiť lepšie," zdôraznil Maresca.
Po polčase musel vystriedať Gvardiola i Marca Gushiho. „Obaja boli zranení a pýtali sa dole z ihriska. Joško mal zdravotné problémy už počas týždňa. Dnes nastúpil so sebazaprením, no necítil sa dobre, preto som ho po polčase vystriedal. Naša defenzíva v uplynulých zápasoch nefungovala podľa mojich predstáv, inkasovali sme príliš veľa zbytočných gólov. Musíme popracovať na tom, aby sme bránili lepšie," dodal taliansky kouč.
Tréner Nottinghamu Oliver Glasner vyzdvihol výkon Delapa, ktorý prvýkrát od príchodu z Chelsea vsietil v jednom zápase dva góly. „Liam na sebe maká a postupne sa dostáva do formy. Má ešte rezervy v hlavičkovaní a v pohybe v súperovej šestnástke. Proti jednému z najlepších tímov v súťaži však podal skvelý výkon. Celé mužstvo si zaslúži pochvalu. Počul som, že moji chlapci nabehali o šesť či sedem kilometrov viac ako hráči City. Ja som sa snažil zobrať si z nich príklad a byť častejšie na nohách, ako Enzo Maresca. Bolo to zábavné," priznal rakúsky kormidelník.