Arsenal Londýn poslal Maitland-Nilesa na hosťovanie do AS Rím

Rím 7. januára (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Ainsley Maitland-Niles odišiel z Arsenalu Londýn na hosťovanie do konca sezóny do AS Rím. Účastník talianskej Serie A zaplatil za 24-ročného hráča Londýnčanom 500.000 eur.



Päťnásobný reprezentant Anglicka nedostával v Arsenale veľa príležitostí. V minulej sezóne hosťoval pol roka v tíme West Bromwich Albion. V tejto sezóne nastúpil v Premier League len osemkrát, z toho iba dvakrát v základnej zostave. Informovala o tom agentúra AFP.