Hráči Arsenal Londýn sa stali víťazmi Community Shield

Futbalista Arsenalu Londýn Pierre-Emerick Aubameyang (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase o anglický Superpohár (FA Community Shield) vo Wembley 29. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Tréner Arsenalu Londýn Mikel Arteta gestikuluje v zápase o anglický Superpohár (FA Community Shield) vo Wembley 29. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Community Shield 2020:



Arsenal Londýn - FC Liverpool 1:1 (1:0), 5:4 rozstrel z 11 m



Góly: 12. Aubameyang - 73. Minamino, 11 m rozstrel: Salah 0:1, Nelson 1:1, Fabinho 1:2, Maitland-Niles 2:2, Brewster nedal, Soares 3:2, Minamino 3:3, Luiz 4:3, Jones 4:4, Aubameyang 5:4. ŽK: Milner, rozhodoval: Marriner,



zostavy:



Arsenal: Martínez – Holding, Luiz, Tierney (82. Kolašinac) – Bellerín (58. Soares), Xhaka, Elneny, Maitland-Niles – Saka (82. Willock), Aubameyang, Nketiah (82. Nelson)



Liverpool: Alisson – Williams (59. Minamino), Gomez, van Dijk, Robertson – Milner (59. Keita), Fabinho, Wijnaldum (90+2. Brewster) – Salah, Firmino (82. Jones), Mane

Prehľad víťazov Community Shield od roku 2000:



2000 Chelsea Londýn



2001 FC Liverpool



2002 Arsenal Londýn



2003 Manchester United



2004 Arsenal Londýn



2005 Chelsea Londýn



2006 FC Liverpool



2007 Manchester United



2008 Manchester United



2009 Chelsea Londýn



2010 Manchester United



2011 Manchester United



2012 Manchester City



2013 Manchester United



2014 Arsenal Londýn



2015 Arsenal Londýn



2016 Manchester United



2017 Arsenal Londýn



2018 Manchester City



2019 Manchester City



2020 Arsenal Londýn

Zoznam najčastejších držiteľov Community Shield:



21 Manchester United



16 Arsenal Londýn



15 FC Liverpool



9 FC Everton



7 Tottenham Hotspur



6 Manchester City



Londýn 29. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali po šestnásty raz v histórii víťazmi Community Shield. V zápase o anglický Superpohár zvíťazili vo Wembley nad úradujúcim majstrom FC Liverpool 5:4 po jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1. Triumf držiteľa FA Cupu zariadil Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý otvoril skóre a v rozstrele premenil rozhodujúci pokus.Liverpool začal aktívne a Virgil van Dijk po centri rozvlnil sieť, gól holandského stopéra však neplatil pre tesný ofsajd. V 12. minúte zahrmelo z prvej útočnej akcie Arsenalu. Gabonský útočník Aubameyang napriahol spoza šestnástky a prekonal Alissona. Krátko na to mohol zvýšiť Nketiah, no Alisson jeho strelu bravúrne vyrazil.Aj úvod druhého polčasu patril Liverpoolu, no Firmino mieril vedľa žrde a pri šanci Sadia Maneho sa vyznamenal Emiliano Martinez. Oživenie do hry "The Reds" priniesli striedajúci Takumi Minamino a Naby Keita. V 73. minúte sa Minamino najlepšie zorientoval v skrumáži a vyrovnal na 1:1. O majiteľovi prvej trofeje v novej sezóne napokon rozhodol jedenástkový rozstrel. V ňom ako jediný zaváhal striedajúci Rhian Brewster, ktorý napálil loptu do brvna.