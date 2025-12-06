< sekcia Šport
Arsenal má na konte druhú prehru v sezóne
Autor TASR
Londýn 6. septembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn si v sobotnom zápase Premier League pripísali druhú prehru v ročníku. Stalo sa tak po tom, čo Emiliano Buendia skóroval v nadstavenom čase a zabezpečil víťazstvo Aston Villy 2:1. Jeho tím znížil rozdiel na prvý Arsenal na tri body a Manchester City dostal šancu priblížiť sa k tímu Mikela Artetu na dva body. Citizens ponukou nepohrdli, keďže Sunderland zdolali 3:0.
Buendia v piatej minúte nadstaveného času vo Villa Parku prekonal Davida Rayu a na štadióne sa rozpútali vášnivé oslavy. „Spôsob, akým sa to stalo na konci zápasu, to je samozrejme ťažké prijať,“ povedal tréner hostí Mikel Arteta pre TNT Sports.
Arsenal tretíkrát po sebe stratil body na ihrisku súpera, predtým uhral remízy so Sunderlandom (2:2) a Chelsea (1:1). Práve tieto výsledky otvorili dvere súperom ako City a Villa, aby vytvorili tlak na čele tabuľky. Zverenci Unaia Emeryho sa po deviatom víťazstve z uplynulých 10 zápasov predbežne posunuli po sobote 3. miesto. Stalo sa tak po katastrofálnom začiatku sezóny, keď tím po piatich zápasoch nemal na konte víťazstvo. „Momentálne sme na skvelej vlne. Vieme, že ešte nie sú ani Vianoce, takže musíme byť naďalej konzistentní a potom uvidíme, kam nás to zavedie,“ citovala agentúra AP Mattyho Casha, ktorý v 36. minúte poslal Villu do vedenia.
Leandro Trossard, ktorý prišiel na ihrisko po prestávke, vyrovnal sedem minút po pobyte na ihrisku. Buendia nastúpil v 87. minúte a rovnako potešil trénera. „Bojovali sme do poslednej minúty, do poslednej sekundy, bolo to naozaj neuveriteľné víťazstvo,“ povedal šťastný strelec.
Bola to len druhá prehra Arsenalu v sezóne a prvá od augusta s Liverpoolom (0:1). „Sme 18 zápasov bez prehry a napriek tomu je rozdiel taký malý. Musíme sa sústrediť na seba a nastaviť si štandardy, ktoré sme dnes, najmä individuálne, nezvýšili na požadovanú úroveň. Tento nezdar musíme využiť na to, aby sme to dokázali znova,“ uzavrel Arteta.
