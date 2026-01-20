< sekcia Šport
Arsenal má priamy postup, Lobotkov Neapol remizoval v Kodani
S množstvom absencií nastúpil v Londýne Tottenham proti Borussii Dortmund.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v utorkovom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov na pôde Interu Miláno 3:1. Siedmou výhrou v rade vytvorili nový klubový rekord v súťaži a ako prvý tím v tomto ročníku si zabezpečili priamy postup do osemfinále. Veľkú šancu na výhru nevyužil Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorý remizoval v Kodani 1:1. Domáci boli od 35. minúty v početnej nevýhode po červenej karte Thomasa Delaneyho. Prekvapil aj obhajca trofeje Paríž Saint-Germain, ktorý prehral na pôde Sportingu Lisabon 1:2.
Úvodná polhodina na San Sire priniesla hneď tri góly, keď najprv predĺžil Gabriel Jesus strelu Jurriena Timbera v 10. minúte. O osem minút neskôr odpovedal prudkou strelou pod brvno z hranice šestnástky Petar Sučič a hostí poslal späť do vedenia ďalším gólom Jesus, keď mu pred bránu prihral Leandro Trossard pri rohovom kope v podaní Bukaya Saku. Tento gól sa ukázal ako víťazný a Viktor Gyökeres už len upravil v závere pri brejku na konečných 3:1. Inter klesol po prehre na deviate miesto a v záverečnom dueli na pôde Borussie Dortmund tak zabojuje vlaňajší finalista o priamy postup. V utorok na San Sire navyše zaznamenal prvýkrát v histórii tretiu prehru v LM v rade.
Stretnutie medzi Kodaňou a Neapolom bolo priamym v súboji o play off o vyraďovaciu časť. Hosťom dal výhodu za stavu 0:0 v 35. minúte vylúčený Delaney a o štyri minúty neskôr zariadil vedenie svojho tímu Scott McTominay. Domáci vyrovnali v 72. minúte zásluhou Jordana Larssona, ktorý skóroval hneď po svojej nepremenenej penalte. Neapol je na 23. priečke, o skóre pred Kodaňou a oba tímy tak zostávajú v boji o miestenku do play off, ktorú dostanú tímy na 9. - 24. mieste.
PSG nemal uznaný prvý gól v podaní Warrena Zaireho-Emeryho, ktorého presný zásah z 30. minúty zrušil VAR pre faul. Skóre nakoniec otvoril v 74. minúte Luis Suarez a o päť minút odpovedal Chviča Kvaracchelija. V nadstavení však zariadil štvrtý triumf domácich v tomto ročníku a posun na šieste miesto, o skóre za PSG, druhým gólom v zápase Suarez.
Nórske Bodö/Glimt prekvapujúco vyhralo nad Manchestrom City 3:1. Domáci dosiahli historický prvý triumf v milionárskej súťaži, dvoma gólmi vrátane víťazného sa podeň podpísal útočník Kasper Högh, ktorý skóroval v LM premiérovo. Nóri sú tak stále v hre o postup do play off o osemfinále, ktoré nemá isté ani ich favorizovaný súper. Ten hral od 62. minúty bez kapitána Rodriho, keďže dostal dve žlté karty.
Tréner hostí Pep Guardiola stavil na najmladšiu zostavu City v histórii Ligy majstrov. Tá inkasovala dvakrát už po necelej polhodine hry. Najprv prepadla obrana a Högh skóroval hlavou po tom, ako dostal ukážkový center k vzdialenejšej žrdi od Oleho Blomberga. Ten asistoval Höghovi aj o dve minúty neskôr pri podobnej akcii - najprv prišla chyba Maxa Alleyneho, center a zakončenie nohou do protipohybu Gianluigiho Donnarummu. Domáci zotrvávali v tlaku, udržali ho aj po prestávke a po sólovej akcii zvýšil na priebežných 3:0 „obaľovačkou“ Jens Hauge. Na tento presný zásah už odpovedal na druhej strane Rayan Cherki gólom spoza spleti hráčov, no v priebehu ďalších dvoch minút obdržal dve žlté karty Rodri a hostia dohrávali v desiatich. Domáci si už vedenie udržali, v priebehu druhého polčasu skórovali ešte dvakrát z ofsajdu a v závere nechali tvorbu hry na početne oslabené City.
S množstvom absencií nastúpil v Londýne Tottenham proti Borussii Dortmund. Domácich poslal do vedenia Cristian Romero, po ktorého góle prišla červená karta pre hosťujúceho stredopoliara Daniela Svenssona. Domáci nakoniec triumfovali 2:0.
V jednoznačnom pomere 6:1 sa skončil duel medzi Realom Madrid a AS Monaco, nový tréner Alvaro Arbeloa tak priviedol tím už k druhému triumfu od minulotýždňového vypadnutia v Španielskom pohári s druholigovým Albacete.
V ďalších dvoch dueloch si Olympiakos Pireus poradil s favorizovaným Bayerom Leverkusen 2:0 a šiestu prehru v tomto ročníku utrpel Villarreal, ktorý neudržal vedenie a s Ajaxom Amsterdam prehral 1:2. Holandský tím vyhral druhýkrát po úvodných piatich prehrách a stále tak živí nádej na postup.
Bruggy triumfovali na pôde Kajratu Almaty 4:1, víťazný gól strelil zblízka Hans Vanaken, ďalšie pridali Aleksandar Stankovič, Romeo Vermant a Brandon Mechele. Pre hostí to bola druhá výhra v súťaži, ktorá ich udržala v boji o miestenku do ďalšej fázy, Almaty naopak stratili šancu na postup. Pre zranenie im chýbal mladý talentovaný útočník Dastan Satpajev, v nadstavení sa im podarilo premiérovo skórovať na domácom štadióne v tomto ročníku milionárskej súťaže zásluhou Adileta Sadybekova.
7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:
FC Kodaň - SSC Neapol 1:1 (0:1)
Góly: 72. Larsson - 39. McTominay, ČK: 35. Delaney (Kodaň)
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Inter Miláno - FC Arsenal 1:3 (1:2)
Góly: 18. Sučič - 10. a 31. Jesus, 84. Gyökeres
Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)
Góly: 2. Costinha, 45.+1 Taremi
Real Madrid - AS Monaco 6:1 (2:0)
Góly: 5. a 26. Mbappe, 52. Mastantuono, 55. Kehrer (vlastný), 63. Vinicius, 80. Bellingham - 72. Teze
Sporting Lisabon - Paríž St. Germain 2:1 (0:0)
Góly: 74. a 90. Suarez - 79. Kvaracchelija
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)
Góly: 14. Romero, 37. Solanke, ČK: 26. Svensson (Borussia)
CF Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2 (0:0)
Góly: 49. Oluwaseyi - 61. Gloukh, 90. Edvardsen
FK Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)
Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK
Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)
Góly: 90.+2 Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele
