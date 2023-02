Arsenal naďalej na čele tabuľky,Haaland prekonal klubový rekord Agüera

Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sú aj po 25. kole naďalej na čele anglickej Premier League. Náskok "kanonierov" zostal po sobotnom víťazstve nad domácim Leicestrom (1:0) dvojbodový, keďže druhý Manchester City vyhral na pôde Bournemouthu 4:1. Najlepší ligový kanonier Erling Haaland strelil 27. gól v sezóne, čím prekonal klubový rekord. Doteraz najviac gólov v jednom ročníku nastrieľal spomedzi hráčov "Citizens" Argentínčan Sergio Agüero, ktorý v sezóne 2014/2015 skóroval 26-krát.



Arsenal dominoval v prvom polčase v držaní lopty, avšak všetkých jeho sedem streleckých pokusov mierilo mimo tri žrde. V 26. minúte síce nádherne trafil Leandro Trossard, ale gólu predchádzal útočný faul na brankára Dannyho Warda a tak jeho zásah neplatil. Belgický útočník bol napokon súčasťou najdôležitejšieho okamihu v zápase. V úvodnej minúte druhého dejstva prestrčil loptu pomedzi nohy brániaceho Harryho Souttara a nabiehajúci Gabriel Martinelli strelil jediný gól zápasu. "Za ten čas, čo sme mali prevahu v držaní lopty na súperovej polovici, sme si mali vytvoriť oveľa viac šancí a streliť viac gólov," citovala Artetu agentúra AFP.



Špecifický zápas v drese Arsenalu odohral ukrajinský reprezentant Oleksandr Zinčenko. Ľavý krajný obranca nastúpil s kapitánskou páskou vo farbách Ukrajiny. Arsenal tak vyjadril podporu krajine, ktorú pred rokom vojensky napadlo Rusko. Arteta prezradil, že išlo o iniciatívu kapitána Martina Ödegaarda a skupiny hráčov: "Martin prišiel za mnou a hráči chceli, aby sme urobili toto gesto. Chceli sme vyhrať pre neho, pre jeho blízkych a pre celý ukrajinský národ. Inšpiroval celý svet bojovným duchom a spolupatričnosťou."



Manchester City rozhodol o svojom triumfe na ihrisku Bournemouthu už v prvom polčase, v ktorom strelil tri góly. V 15. minúte otvoril skóre po viacerých odrazoch lopty dobre stojaci Julian Alvarez. Po polhodine hry sa presadil aj najlepší ligový kanonier Haaland, pre ktorého to bol 27. presný zásah v ročníku, čím prekonal klubový rekord Agüera. V závere polčasu zabezpečil "Citizens" trojgólový náskok Phil Foden. Po zmene strán si strelil vlastný gól domáci Chris Mepham a na konečných 4:1 pre hostí upravil v 83. minúte Jefferson Lerma. City strácajú na Arsenal dva body, pričom Londýnčania majú odohratý o zápas menej. "Vzhľadom na množstvo zápasov a veľa cestovania sme hrali neuveriteľne agresívne. Náš útok bol dynamický a dosiahli sme dobrý výsledok," uviedol pre Sky Sports kouč City Pep Guardiola.



Liverpool poznačený vysokou prehrou 2:5 proti Realu Madrid v osemfinále Ligy majstrov iba remizoval na pôde Crystal Palace 0:0. "The Reds" v zápase držali loptu častejšie ako súper, viac ako bod však nedokázali vyťažiť a zostali v tabuľke Premier League na siedmej priečke so ziskom 36 bodov. "Pokračujeme ďalej. Nemôžeme trpieť kvôli vlastnej minulosti. Toto nebude sezóna, na ktorú budeme spomínať, nebudú o nej filmy. Musíme cez ňu prejsť a aj prejdeme. Môžeme sa na to pozrieť z dvoch strán. Nevyhrali sme, to znie veľmi negatívne. Máme o bod viac ako predtým, to znie dosť pozitívne," povedal kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp.