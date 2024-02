Arsenal nedal Newcastlu šancu, Arteta: Radosť sa na chlapcov pozerať

Londýn 25. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn natiahli víťaznú sériu v anglickej Premier League na šesť duelov a naďalej výrazne prehovárajú do boja o titul. Hráčov Newcastlu zdolali v sobotňajšom zápase 26. kola presvedčivo 4:1 a za vedúcim Liverpoolom zaostávajú na 3. priečke iba o dva body. Pred nimi je ešte o bod druhý Manchester City. "Strakám" chýbal v bráne chorý slovenský reprezentant Martin Dúbravka.



Londýnčanov nevyviedla z rovnováhy ani stredajšia prehra v osemfinále Ligy majstrov, keď inkasovali jediný gól duelu až v úplnom závere na pôde FC Porto od Galena. Proti Newcastlu si vypracovali dvojgólový náskok už v úvodnej polhodine, keď si dal vlastný gól Sven Botman a presadil sa aj Kai Havertz. Ďalšie dva góly pridali v priebehu štyroch minút po hodine hry zásluhou Bukaya Saku a Jakuba Kiwiora, bývalého hráča Podbrezovej a Žiliny. Newcastle už iba prikrášlil výsledok gólom Josepha Willocka.



Arsenal zaznamenal v priebehu víťaznej šnúry 25 gólov. "Dostali sme sa v súťaži do rytmu a držíme si ho. Na chlapcov bolo radosť sa pozerať. Hrali veľmi dobre, aktívne a zaslúžili si triumfovať," nešetril chválou kouč Londýnčanov Mikel Arteta podľa AFP.



Londýnčanov môže tešiť najmä forma Saku, ktorý rozvlnil sieť v piatich stretnutiach Premier League za sebou, čo sa v drese Arsenalu nepodarilo žiadnemu Angličanovi od roku 1994. Vtedy to dokázal Ian Wright, ktorý si zapísal hneď sedem stretnutí. "Som šťastný, že sa mi opäť podarilo skórovať, ale predovšetkým ma teší víťazstvo. Tvrdo pracujem a snažím sa zo seba dostať to najlepšie. Samozrejme, mám okolo seba skvelých spoluhráčov, ktorí má zásobujú dobrými prihrávkami, čo veľmi pomáha," citoval Saku portál BBC.



Newcastlu sa vzďaľujú pozície znamenajúce účasť v Lige majstrov v budúcom ročníku. V tabuľke mu po sobote patrilo 8. miesto s mankom 15 bodov na štvrtú Aston Villu. "Boli sme mimo takmer vo všetkých aspektoch hry. Nedokázali sme robiť správne ani základné veci. Na pôde súpera niekedy zafunguje mágia a dokážeme udrieť, dnes to však nebol tento príklad. Niektoré inkasované góly boli naozaj zlé," povzdychol si kouč hostí Eddie Howe, ktorý musel medzi žrde poslať Lorisa Kariusa, pre ktorého to bol iba druhý štart za tím a v ostrom zápase premiérový po takmer roku.



Nemec prišiel do Newcastlu v roku 2022 a odchytal iba minuloročné finále Ligového pohára, keď sa Nick Pope vykartoval a Dúbravka nemohol nastúpiť, keďže v súťaži už hral za Manchester United. V Premier League sa Karius objavil prvýkrát od mája 2018, keď pôsobil ešte v Liverpoole. Proti Arsenalu predviedol niekoľko dobrých zákrokov, v úvode za stavu 0:0 si na ňom vylámal zuby Declan Rice, blysol sa aj proti Sakovi za stavu 0:2.