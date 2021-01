Arsenal neobháji triumf v Pohári FA, v 4. kole ho vyradil Southampton

Londýn 23. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn vypadli v 4. kole Pohára FA, keď v sobotu prehrali na pôde Southamptonu 0:1 vlastným gólom obrancu Gabriela z 24. minúty. "Kanonieri" tak neobhája vlaňajšie víťazstvo v najstaršej klubovej súťaži na svete.



Tréner Mikel Arteta spravil sedem zmien oproti pondelňajšej výhre nad Newcastlom 3:0, naopak Ralph Hasenhüttl postavil silný tím, do ktorého sa vrátil po zranení a pozitívnom teste na koronavírus Danny Ings. V základnej zostave domácich nechýbal ani niekdajší hráč Arsenalu Theo Walcott.



V prvom polčase boli nebezpečnejší domáci, ktorí mohli ísť do vedenia v 14. minúte, no peknú sólovú akciu Che Adamsa zastavil pohotovým zákrokom brankár Bernd Leno. O desať minút neskôr poslal Kyle Walker-Peters z pravej strany prudký center do malého vápna a Gabriel si nešťastne tečoval loptu do siete. Pre Arsenal to bol prvý inkasovaný gól od 26. decembra, keď zdolali Chelsea 3:1. "Kanonieri" sa v druhom polčase snažili o vyrovnanie, no nedokázal so vypracovať vyložené šance. Jedinú mal Eddie Nketiah, ktorého pokus vyrazil nohou Fraser Forster.



Southampton, ktorý vyhral prvýkrát nad Arsenalom v Pohári FA, sa v ďalšom kole stretne s Wolverhamptonom Wanderers.