Arsenal oficiálne predstavil Ezeho, v klube podpísal štvorročnú zmluvu
Autor TASR
Londýn 23. augusta (TASR) - Anglický futbalista Eberechi Eze sa v sobotu oficiálne stal novou posilou Arsenalu Londýn. Účastník Premier League informoval o jeho príchode na oficiálnej webovej stránke, v klube podpísal štvorročnú zmluvu.
Za služby Ezeho zaplatil Arsenal 68 miliónov eur, vedenie londýnskeho klubu tak minulo na letné posily už približne 250 miliónov eur. Ofenzívny hráč sa sťahuje z juhu Londýna na sever hlavného mesta. V službách Crystal Palace pôsobil od roku 2020, s klubom získal historickú trofej po víťazstve vo finále Pohára FA. V drese bývalého zamestnávateľa odohral viac ako 150 duelov. Dvadsaťsedemročný Angličan začínal s futbalom práve v akadémii „kanonierov“. Vedenie Arsenalu mu ako 13-ročnému oznámilo, že s ním už nepočíta, a tak strávil viacero rokov v akadémiách Fulhamu, Readingu či Milwallu. Prvý profesionálny kontrakt podpísal v ďalšom londýnskom klube Queens Park Rangers.
O služby reprezentanta Anglicka mal záujem aj najväčší rival Arsenalu. Vedenie Tottenhamu už bolo s Crystal Palace dohodnuté na prestupe, no Eze sa napokon rozhodol pre vysnívaný návrat.
