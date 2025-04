Arsenal opäť pustil doma body, Arteta: Som sklamaný z výsledku

Londýn 13. apríla (TASR) - Šance futbalistov Arsenalu Londýn na triumf v aktuálnom ročníku anglickej Premier League sa opäť o čosi zmenšili. Zverenci trénera Mikela Artetu zaznamenali už 12. ligovú remízu, v tomto prípade pustili doma body Brentfordu po výsledku 1:1. Londýnčania strácajú 10 bodov na vedúci FC Liverpool, ktorý má navyše zápas k dobru.



„The Gunners“ vstupovali do stretnutia v pozícii papierového favorita, ich súper dokázal uspieť len v jednom z ostatných štyroch stretnutí. Z územnej a streleckej prevahy dokázal v prvom polčase vyťažiť len Kieran Tierney, ale jeho gól v 26. minúte zrušil systém VAR pre ofsajdové postavenie. „Som sklamaný z výsledku. Je ťažké hrať proti Brentfordu. Musíte byť trpezliví a dominovať, ale nedovoliť im zároveň brejky, pretože sú v tom veľmi nebezpeční. Po väčšinu zápasu sme toho dokázali robiť, ale sklamala ma akcia, ktorá viedla k ich rohovému kopu. Nedokázali sme dostatočne ubrániť priestor a umožnili sme hráčovi vbehnúť do vápna. V chaotickom momente je to potom lotéria a hra, ktorú proti ním nechcete hrať,“ vyjadril sa tréner Mikel Arteta pre oficiálny klubový web.



Domáci potešili fanúšikov v 61. minúte, keď sa dokázal presadiť Thomas Partey, ale priaznivý stav vydržal napokon len 13 minút. Hostia sa dokázali presadiť z jedinej strely na bránu v druhom polčase, o vyrovnávajúci zásah sa postaral Yoane Wissa. Pre útočníka a reprezentanta Konžskej demokratickej republiky to bol už 15. gól v tomto ligovom ročníku. „Veľmi dobrý bod z domovského stánku jedného z najlepších tímov sveta. Som skutočne šťastný, 15 gólov v Premier League, to mi robí radosť. Túto sezónu si to užívam, spolu s chalanmi a sebavedomím, ktoré dostávam od trénera a realizačného tímu. Bola to dlhá cesta, plná emócií, ale som šťastný. Teraz chceme mieriť ešte vyššie,“ uviedol autor jediného gólu Brentfordu v zápase.



Arsenal síce výrazne prestrieľal súpera na šance, ale ani územná dominancia napokon nestačila. „Hlavným pozitívom bolo, že si nič nevytvorili. Sklamal ma samozrejme inkasovaný gól, preto sme v posledných dvoch dueloch stratili štyri body, keď sme dostali takéto góly. Ak chceme hrať o triumf v Premier League, tak toto nie je postačujúce,“ vyhlásil Arteta.



Pre jeho tím to bola už dvanásta deľba bodov v tejto ligovej sezóne, viac ich má na konte len Everton (14). Domáca strata bodov opätovne vzdialila nádeje Arsenalu na trofej pre víťaza Premier League. Liverpool sa môže vzdialiť „kanonierom“ v nedeľu prípadným triumfom nad West Hamom.