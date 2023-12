Arsenal opustil pozíciu lídra Premier League, Arteta: Sklamanie

Londýn 29. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn si skomplikovali cestu za titulom v anglickej Premier League. Vo štvrtkovom zápase prehrali doma s West Hamom 0:2 a po 19. kole im už nepatrí prvá priečka v tabuľke, za vedúcim Liverpoolom zaostávajú o dva body.



Zverenci trénera Mikela Artetu získali z uplynulých štyroch stretnutí iba štyri body. Vo štvrtok ich zarmútili gólmi Tomáš Souček v 13. minúte a bývalý hráč Arsenalu Konstantinos Mavropanos v 55. "Chceli sme ísť do čela tabuľky, takže sme veľmi, veľmi sklamaní. Dnes sme na trávniku dominovali. Vyvinuli sme enormnú snahu, no nestačilo to. Taký je futbal, musíme sa v ďalšom zápase zlepšiť. Čaká nás už o 72 hodín veľký duel proti Fulhamu, treba sa dať dohromady," snažil sa rýchlo hodiť neúspech za hlavu Arteta podľa AFP.



West Ham zabodoval naplno v treťom stretnutí za sebou a patrí mu 6. priečka. "Nepatríme medzi popredné tímy. Snažíme sa dostať hore a rásť ako mužstvo, no ak sa udržíme na pozíciách, znamenajúce účasť v Európe v budúcej sezóne, bude to pre nás skvelé," priznal kouč "kladivárov" David Moyes.



V nabitom súboji o čelo ligy zaváhal aj Tottenham. "Kohúti" prehrali na pôde Brightonu 2:4, keď skórovali dvakrát až v záverečnej desaťminútovke po štyroch presných zásahoch súpera. Londýnsky klub nezabodoval po troch stretnutiach a na 5. mieste zaostáva o šesť bodov za Liverpoolom. Brighton spoznal chuť triumfu opäť po troch dueloch a je na 8. mieste. "Mám veľké šťastie, že môžem trénovať tento tím. Som veľmi spokojný, hrali sme s vášňou, bolo tam úplne všetko," pochvaľoval si kouč Brightonu Roberto De Zerbi.