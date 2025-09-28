< sekcia Šport
Arsenal otočil duel v Newcastli, v nadstavení rozhodol Gabriel
Autor TASR
Londýn 28. septembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu zaznamenali štvrté víťazstvo v novom ročníku anglickej Premier League. „Kanonieri“ triumfovali v nedeľňajšom súboji 6. kola na pôde Newcastlu United 2:1. Mužstvo trénera Mikela Artetu prehrávalo 0:1, no v závere po góloch Mikela Merina a Gabriela otočili duel na svoju stranu. Arsenal sa posunul na druhé miesto tabuľky, na ktorom má 13 bodov, o dva menej ako vedúci FC Liverpool. Newcastlu patrí so šiestimi bodmi 15. pozícia.
Prvé dejstvo bolo bohaté na šance, favorit zápasu viedol na strely do priestoru brány 4:3. Boli to však domáci, ktorí skórovali, keď sa v 34. minúte zavesil do vzduchu nemecký útočník Nick Woltemade a dal svoj druhý gól po príchode na Britské ostrovy. „Straky“ dlho držali svoj náskok, napokon o neho prišli v 84. minúte. Centrovanú loptu od Declana Ricea usmernil hlavou za pomoci žrde do brány Merino - 1:1. Londýnčanom vzápätí zatrnulo, keď v šestnástke zahral rukou brazílsky obranca Gabriel, no hlavný rozhodca Jarred Gillett po konzultácii s VAR-om nenariadil pokutový kop. Gabriel bol napokon hrdinom na opačnej strane ihriska, keď sa v šiestej minúte nadstavenia presadil v hlavičkovom súboji po rohu a zabezpečil Arsenalu plný bodový zisk.
Aston Villa zaznamenala prvé víťazstvo v sezóne. Mužstvo z Birminghamu zdolalo v nedeľu na domácej pôde FC Fulham 3:1 a v neúplnej tabuľke poskočilo z 18. na 16. priečku. Londýnčania majú na konte osem bodov a patrí im 10. miesto.
Do vedenia išli ako prví už v tretej minúte hostia zásluhou mexického útočníka Raula Jimeneza. Vyrovnať dokázal do prestávky Ollie Watkins a štyri minúty po zmene strán otočil stav John McGinn. Výborný nástup do druhej časti zúročil o necelé dve minúty Emiliano Buendia gólom na 3:1, čím spečatil plný bodový zisk zverencov Unaia Emeryho.
Premier League - 6. kolo:
Newcastle United - FC Arsenal 1:2 (1:0)
Góly: 34. Woltemade - 84. Merino, 90.+6 Gabriel
Aston Villa - FC Fulham 3:1 (1:1)
Góly: 37. Watkins, 49. McGinn, 51. Buendia - 3. Jimenez
