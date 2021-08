Arsenal padol u nováčika v Brentforde, Frank: Musí to byť sen

Na snímke futbalista Bryan Mbeumo (vľavo) z Brentfordu a Pablo Mari z Arsenalu Londýn počas zápasu 1. kola anglickej Premier League FC Brentford - Arsenal Londýn 13. augusta 2021 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 14. augusta (TASR) - Fanúšikovia Brentfordu sa po 74 rokoch dočkali víťazstva svojho tímu v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Na nováčikovské nadšenie klubu zo západného Londýna doplatil v 1. kole Premier League Arsenal, ktorý odišiel zo štadióna súpera s prehrou 0:2.O góly sa postarali do prestávky Sergi Canos a po zmene strán Christian Nörgard. Brentford zároveň v piatok premiérovo naplnil divákmi svoj nový štadión, v predchádzajúcej sezóne musel na ňom hrať pred prázdnymi tribúnami.nadchýnal sa dánsky tréner Brentfordu Thomas Frank podľa agentúry AFP.Oveľa ťažšie sa zápas hodnotil Mikelovi Artetovi. Španielsky kouč skončil v predchádzajúcej sezóne s Arsenalom na 8. mieste v lige a nepostúpil s ním do európskych súťaží. Prehrou s nováčikom si už po 1. kole vytvoril na seba tlak.pripomenul Arteta, ktorému pre chorobu chýbali Pierre-Emerick Aubameyang i Alexandre Lacazette. Debut si v drese "kanonierov" odkrútil 20-ročný útočník Folarin Balogun.Španielsky kouč naznačil, že Arsenalu by sa zišlo investovať do hráčskeho kádra.vyhlásil Arteta.