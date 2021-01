Arsenal po ďalšom triumfe myslí na poháre, Son dal 100. gól

Sam Allardyce, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 3. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa po slabom vstupe do sezóny dostávajú do formy. Zverenci Mikela Artetu deklasovali v sobotu West Bromwich na jeho pôde 4:0 a tešili sa z tretieho víťazstva v Premier League v priebehu ôsmich dní.Ešte pred minulým víkendom ťahali "kanonieri" sériu ôsmich duelov bez víťazstva a neboli ďaleko od zóny vypadnutia. Po zisku deviatich bodov sa však Arsenal vyšvihol na jedenáste miesto a dostal sa späť do boja o miestenku do pohárovej Európy. Na šiestu Chelsea strácajú "The Gunners" len tri body.povedal pre agentúru AFP Arteta, ktorý len štyri mesiace po triumfe v FA Cupe čelil hrozbe odvolania.dodal.Arsenal na zasneženom ihrisku na štadióne The Hawthorns udrel v prvom polčase dvakrát v priebehu piatich minút. Po skvelej individuálnej akcii otvoril skóre Kieran Tierney a na 2:0 zvýšil po biliardovej akcii pripomínajúcej Arsenal z éry Arsena Wengera devätnásťročný Bukayo Saka. V druhom polčase pridal dva góly najlepší strelec londýnskeho klubu Alexandre Lacazette.West Brom pod vedením nového trénera Sama Allardycea v štyroch zápasoch ešte nevyhral. V troch domácich dueloch má skóre 0:12, jeden bod získal po senzačnej remíze 1:1 na ihrisku obhajcu titulu Liverpoolu.povedal Allardyce. "The Baggies" sú predposlední, na záchranu strácajú šesť bodov.Štvorzápasovú sériu bez víťazstva ukončil Tottenham, ktorý na domácom ihrisku zdolal Leeds hladko 3:0. "Kohútov" dostal do vedenia v 29. minúte z pokutového kopu Harry Kane, tesne pred prestávkou zvýšil na 2:0 Heung-min Son a dal svoj 100. gól v drese Tottenhamu vo všetkých súťažiach.povedal Son, ktorý sa na 100-gólovú métu dostal ako osemnásty hráč severlondýnskeho klubu, ale ako prvý futbalista mimo Veľkej Británie a Írska.Dvadsaťosemročný Kórejčan prišiel do Tottenhamu v roku 2015 z Bayeru Leverkusen a vypracoval sa na kľúčového hráča tímu.dodal. Kane a Son skórovali v jednom zápase už trinástykrát, čím vyrovnali rekord Premier League, ktorý v sezóne 1994-95 stanovili v drese Blackburnu Alan Shearer a Chris Sutton.Päť minút po zmene strán po rohovom kope spečatil triumf domácich obranca Toby Alderweireld, zverenci Joseho Mourinha sa vyšvihli na tretie miesto. Spurs mrzí jedine vylúčenie Matta Dohertyho v nadstavenom čase.