Arsenal po úspešnej dráme opäť na koni, Chelsea sa naďalej trápi

Londýn 19. februára (TASR) - Futbalistom Arsenalu Londýn sa na čele tabuľky Premier League opäť dýcha lepšie. V sobotu ukončili sériu troch duelov bez triumfu a po dramatickom závere zdolali Aston Villu na jej pôde 4:2. Manchester City iba remizoval 1:1 v Nottinghame a na 2. priečke zaostáva za Arsenalom o dva body a má o zápas viac.



Arsenal nastúpil v sobotu na duel 24. kola tri dni po neúspešnej dohrávke, v ktorej v súboji dvoch najlepších tímov ligy ťahal za kratší koniec (1:3). Vo Villa Parku to dlho vyzeralo, že "kanonieri" svoju sériu nezdarov natiahnu. Dvakrát museli doťahovať náskok súpera a víťazný gól na 3:2 dali až v tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu s veľkým šťastím. Jorginho z diaľky vypálil a trafil brvno, lopta sa však odrazila do Emiliana Martineza a brankára argentínskych majstrov sveta zasiahla tak nešťastne, že skončila v sieti. Pre oporu Aston Villy bol moment o to trpkejší, že v rokoch 2012-2020 pôsobil v štruktúrach Arsenalu, no v klube sa nepresadil a takmer celé obdobie strávil na hosťovaniach.



V úplnom závere ešte pri vabanku skóroval Gabriel Martinelli do prázdnej brány, keď sa Martinez vybral do súperovej šestnástky. "Som mimoriadne šťastný. Dobré výkony musíte pretaviť v dobré výsledky a nám sa vrátila na kopačky sebadôvera. Tím ukázal kvalitu a emócie, ktoré sú veľmi potrebné," nadchýňal sa po zápase podľa AFP Arteta a to ešte netušil, že o pár hodín mu urobí radosť aj výsledok najväčšieho rivala.



City viedlo v Nottinghame zásluhou gólu Bernarda Silvu od 41. min a malo viacero možností zvýšiť náskok. Lenže v 84. min Morgan Gibbs-White poslal ideálny pas na Chrisa Wooda a striedajúci Novozélanďan vyrovnal. "Odohrali sme jeden z najlepších zápasov v sezóne, no aj tak máme o dva body menej, ako sme mali mať. Dostali sme sa do veľkých šancí, taký je futbal. Vieme, že do konca zostáva ešte veľa zápasov," odmietol zložiť zbrane kouč City Pep Guardiola.



Naďalej pokračuje trápenie FC Chelsea. Po troch remízach v PL v sérii zaznamenali dokonca prehru a to s posledným tímom súťaže Southamptonom na domácej pôde 0:1. O jediný gól duelu sa postaral James Ward-Prowse v nadstavení prvého polčasu. "The Blues" zvíťazili iba v dvoch z uplynulých 14 dueloch vo všetkých súťažiach. V predchádzajúcich 10 zápasoch dali iba štyri góly a nikdy nie viac ako jeden v stretnutí. V tabuľke im pred nedeľou patrila 10. priečka. "Momentálne ide všetko proti nám. Prežívame ťažké obdobie a musíme držať spolu. Máme veľký tím, veľa hráčov a tí sú veľmi dobrí, ale veci nejdú dobre. Nie je to však tým, že by sme vystriedali šiestich, piatich či jedného hráča. Toto je všeobecnejšie, nedarí sa nám. Je jasné, že sa musíme zlepšiť. Je čas zjednotiť sa a pracovať, a znova a znova pracovať," povedal brankár Kepa Arrizabalaga pre klubový web Londýnčanov.