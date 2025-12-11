< sekcia Šport
Arsenal pokračuje vo víťaznej jazde, Arteta: „Pozitívny večer“
Autor TASR
Bruggy 11. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu pokračujú v ligovej fáze Ligy majstrov v bezchybnej a najmä víťaznej jazde. S istotou miestenky do ďalšej fázy urobili ďalší krok k tomu, aby si priamo zabezpečili účasť medzi 16 najlepšími tímami súťaže. V Brugách zaznamenali po výsledku 3:0 šieste víťazstvo za sebou v aktuálnej edícii a naďalej zostávajú lídrom 36-člennej tabuľky.
Štatisticky išlo o vyrovnaný zápas, či už pri pohľade na držanie lopty alebo strelecké pokusy, no rozdielom bola efektivita v zakončovaní. Arsenal rozhodol o svojom ďalšom úspechu za necelých 32 minút. „Veľmi pozitívny večer. Myslím si, že v Lige majstrov je náročné uspieť vonku. My sme to dokázali aj napriek mnohým absenciám, hlavne v zadných radoch a navyše pred zápasom sme stratili ešte ďalších dvoch hráčov. Som však rád ako tím zareagoval, či už po kolektívnej alebo individuálnej stránke. Chceli sme zareagovať na víkendovú prehru, podarilo sa nám ukázať našu stabilitu, štandardy a možnosti tohto tímu, ako vyhrávať rôznymi spôsobmi. Toto stretnutie bolo toho dobrým príkladom,“ citovala trénera hostí Mikela Artetu oficiálna klubová webstránka.
Bruggy síce išli na polčasovú prestávku len s jednogólovým mankom, ale dva rýchle góly po prestávke im zobrali šancu na úspech. Pred domácim publikom tak zaznamenali v Lige majstrov celkovo štvrtú prehru z ostatných piatich duelov. „Myslím si, že sme mali dobré momenty. Prvý polčas bol proti jednému z najlepších tímov Európy vyrovnaný. Vytvorili sme si šance, preto je škoda, že sme nedokázali vyrovnať. Druhý presný zásah bol kľúčový, ale som rád za mentalitu môjho tímu. Bola to dobrá lekcia, ktorá nás posunie. Ukázalo sa tiež, aké silné puto môže byť medzi našimi fanúšikmi a hráčmi. Musíme tvrdo pracovať, aby sme sa zlepšili,“ uviedol domáci Ivan Leko pre oficiálnu stránku súťaže.
Mužom zápasu bol dvojgólový Angličan Noni Madueke. Reprezentačný útočník otvoril strelecký účet stretnutia a po prestávke sa postaral o kľúčový zásah Arsenalu: „Minimum, čo viem odovzdať môjmu tímu je, aby som bol nebezpečný. Stačí mi dať loptu a počkať si, čo sa udeje. Musím sa snažiť o to, aby som sa strelecky presadzoval a chcem byť v tomto smere konzistentný nielen na klubovej, ale aj na reprezentačnej scéne. Myslím si, že máme na to vyhrať ligu a tiež Ligu majstrov. Toto musí byť náš cieľ. Nachádzame sa teraz v dobrom rozpoložení, takže na toto musíme nadviazať.“
Zástupca belgického futbalu je momentálne mimo pozícií zaručujúcich ďalšie účinkovanie v Lige majstrov, po šiestom kole však má len trojbodovú stratu na trio sedembodových - Kodaň, Neapol a Karabach. „Aj napriek prehre 0:3 si musíme zobrať pozitíva a na nich budovať, pretože sme hrali proti top tímu. Samozrejme, stále chceme v tejto súťaži pokračovať, preto musíme vyhrať zostávajúce dva zápasy. Myslím si, že je možné, aby sme sa prebojovali medzi 24-tku tímov,“ dodal k zápasu domáci obranca Joaquin Seys.
