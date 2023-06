Arsenal poslal tretiu ponuku za Ricea v hodnote 105 miliónov libier

Londýn 28. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Arsenal poslal West Hamu vylepšenú ponuku za jeho kapitána Declana Ricea v hodnote 105 miliónov libier.



Je to už tretia ponuka Arsenalu, ktorá by spravila z dvadsaťštyriročného stredopoliara najdrahšieho britského hráča v histórii. Prvé dve West Ham zamietol. Podľa anglických médií ponúkajú "kanonieri" 100 miliónov hneď a ďalších päť po splnení bonusov. Arsenal sa snaží uzavrieť transfer čo najskôr, keďže o Ricea sa intenzívne zaujíma aj konkurenčný Manchester City.



Arsenal doteraz zaplatil najviac za Nicolasa Pepeho, ktorý prišiel v roku 2019 za 84 miliónov eur.



Dvadsaťštyriročný defenzívny stredopoliar Rice sa z akadémie West Hamu postupne prepracoval medzi najlepších hráčov klubu a odtiaľ aj do anglickej reprezentácie. Za "kladivárov" odohral 245 zápasov, strelil 15 gólov a pridal 13 asistencií. V skončenej sezóne s nimi vyhral Európsku konferenčnú ligu. V národnom drese nastúpil na 41 duelov a trikrát skóroval. O jeho služby sa zaujímajú aj Bayern Mníchov, Chelsea, Newcastle a Manchester United.



Rice je iba tretí kapitán West Hamu v histórii, ktorý zdvihol nad hlavu významnú trofej. Víťazstvom nad Fiorentinou 2:1 vo finále EKL v Prahe ukončil klub desaťročia čakania na úspech. Predtým sa ako kapitáni tímu tešili Bobby Moore z víťazstva v FA Cupe 1964 a PVP 1965 a po ňom už iba Billy Bonds z prvenstva v FA Cupe v rokoch 1975 a 1980.



"Gunners" by mali v najbližších dňoch dotiahnuť aj prestup Kaia Havertza z Chelsea, ktorý už cez víkend absolvoval lekársku prehliadku. Rokujú aj s Ajaxom Amsterdam o príchode obrancu Jurriena Timbera.