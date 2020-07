Hráči Arsenalu zdolali Manchester City a postúpil do finále FA Cupu

semifinále FA Cupu:



Wembley



Arsenal Londýn - Manchester City 2:0 (1:0)



Góly: 19. a 71. Aubameyang



/na jeden zápas, Arsenal postúpil do finále/

Londýn 19. júla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn postúpili do finále anglického FA Cupu. V sobotňajšom semifinálovom dueli zdolali na štadióne vo Wembley Manchester City 2:0. O finálovom súperovi "kanonierov" sa rozhodne v nedeľu, v druhom semifinále o 19.00 SELČ na seba narazia Manchester United a Chelsea Londýn.V predchádzajúcich siedmich vzájomných zápasoch mal Arsenal proti "Citizens" bilanciu sedem prehier a skóre 2:20. Predtým sa Londýnčanom podarilo zdolať tohto súpera 2:1 v apríli 2017 a bolo to práve v semifinále FA Cupu. Arsenal v tom roku získal cennú trofej.Úvod mali však lepší hráči Manchestru. Arsenal bol pasívnejší, ale v 17. minúte poslal Pierrea-Emericka Aubameyanga do prvej gólovej šance zápasu David Luiz, no útočník neskóroval. O dve minúty neskôr však Nicolas Pepe odcentroval z pravej strany na zadnú žrď a Aubameyang už tentoraz nezaváhal - 1:0. V druhom polčase mali zverenci Pepa Guardiolu niekoľko šancí na vyrovnanie, ale v 71. minúte poslal Kieran Tierney do úniku Aubameyanga a kapitán "kanonierov" spečatil triumf svojím druhým gólom v zápase.