Arsenal potvrdil formu v londýnskom derby, Trossard vyškolil Liverpool

Futbalista Granit Xhaka z Arsenalu Londýn sa teší z gólu počas zápasu 9. kola anglickej Premier League FC Arsenal - Tottenham Hotspur 1. októbra 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 2. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu v novej sezóne zatiaľ potvrdzujú, že to myslia vážne s útokom na anglický titul. V najstaršom londýnskom derby zdolali Tottenham Hotspur 3:1 a vedú tabuľku Premier League o štyri body pred Manchestrom City, ktorého v nedeľu čakalo mestské derby s United.O prvý gól na Emirates Stadium sa v 20. minúte postaral Thomas Partey, ghanský stredopoliar dostal prihrávku od Bena Whita a spoza šestnástky poslal loptu do pravého horného rohu brány. Po polhodine hry vyrovnal Harry Kane, ktorý sa presadil z pokutového kopu, no po prestávke poslal Arsenal opäť do vedenia Gabriel Jesus. Pred bránou si poradil s Cristianom Romerom po tom, ako Hugo Lloris vyrazil pred seba strelu Bukaya Saku. Záverečný gól inkasoval Tottenham v početnej nevýhode, päť minút po vylúčení Emersona Royala za faul pri postrannej čiare. Granit Xhaka dostal na hranici pokutového územia krátku prihrávku od Gabriela Martinelliho, potiahol si loptu a prekonal Llorisa prudkou strelou zvnútra šestnástky.," neskrýval nadšenie tréner domácich Mikel Arteta v rozhovore pre AFP. Jeho zverenci ukončili šnúru trinástich zápasov Tottenhamu bez prehry a v 192. derby oplatili mestskému rivalovi prehru 0:3 z mája. S desiatimi hráčmi vtedy dohrával stretnutie Arsenal. "," uviedol k prvej prehre v tejto sezóne kormidelník hostí Antonio Conte."Gunners" majú pred sebou duel skupinovej fázy Európskej ligy UEFA proti Bodö/Glimt a v nedeľu ich preverí Liverpool, ktorý má zatiaľ na konte len dve výhry v PL a figuruje na deviatom mieste s desiatimi bodmi. V sobotu zaznamenal proti Brightonu už štvrtú remízu v sezóne (3:3), v drese hostí sa hetrikom blysol Leandro Trossard. Belgičan sa postaral o dvojgólové vedenie svojho tímu už po prvých dvadsiatich minútach. Hneď v úvode mu posunul loptu Danny Welbeck, ktorý predviedol efektnú pätičku, Trossard si potiahol loptu a prekonal Alissona. Onedlho mu poslal nahrávku z prvej Solomon March, 28-ročný stredopoliar ju spracoval pred bránou a nekompromisne zakončil. Zníženie prišlo ešte do polčasu, keď Mohamed Salah volil pred brankárom Robertom Sanchezom nahrávku do prázdneho priestoru, tá našla Roberta Firmina a Brazílčan musel prekonať už len dvoch obrancov Brightonu. Útočník sa presadil aj krátko po prestávke zvnútra pokutového územia a Liverpool poslal neskôr do vedenia obranca hostí Adam Webster, od ktorého sa lopta odrazila do vlastnej brány pri rohovom kope. Potom však opäť úradoval Trossard, keď za Alissonov chrbát poslal center, ktorý najprv minul Welbeck.," priznal po stretnutí kouč domácich Jürgen Klopp. Jeho náprotivok Roberto De Zerbi si odbil na lavičke Brightonu premiéru. "," uviedol taliansky kormidelník po zápase. Jeho predchodca prešiel do Chelsea, ktorá dosiahla v sobotu tesné víťazstvo 2:1 na pôde Crystal Palace.Domáci viedli od siedmej minúty, keď Odsonne Edouard zužitkoval skákavý center od Jordana Ayewa. Následne nevyužili dve veľké príležitosti a ich súper to potrestal krátko pred polčasom. Pri svojom debute v ligovom zápase "The Blues" vyrovnal Pierre-Emerick Aubameyang, keď prekvapil defenzívu hostí strelou z otočky. Tri body zariadil v 90. minúte ďalekonosnou strelou Conor Gallagher, ktorý pôsobil v predchádzajúcej sezóne práve v Crystal Palace.," uviedol po stretnutí mladý stredopoliar, ktorý nastúpil až v 76. minúte. "," povedal k výkonu svojho mužstva Potter.