Arsenal potvrdil proti Burnley úlohu favorita

Premier League - 12. kolo:



Crystal Palace - FC Everton 2:3 (2:2)



Góly: 5. Eze (z 11 m), 73. Edouard - 1. Mikolenko, 49. Doucoure, 86. Gueye







FC Arsenal - FC Burnley 3:1 (1:1)



Góly: 45.+1. Trossard, 57. Saliba, 74. Zinčenko - 54. Brownhill. ČK: 83. Vieira







Manchester United - Luton Town 1:0 (0:0)



Góly: 59. Lindelöf







Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)



Góly: 90.+1. Sarabia, 90.+7. Lemina - 3. Johnson

Londýn 11. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v sobotňajšom zápase 12. kola anglickej Premier League nad Burnley 3:1. Dvojgólové vedenie udržali aj v početnej nevýhode po vylúčení Fabia Vieiru v 83. minúte. "Gunners" tak vďaka prekvapivej sobotňajšej prehre Tottenhamu na pôde Wolverhamptonu (1:2) poskočili v neúplne tabuľke na druhé miesto. Bodovo sa vyrovnali Manchestru City, ktorý má zápas k dobruWolves vyhrali po tom, ako strelili oba góly v nadstavenom čase a ich súper vyšiel bodovo naprázdno v druhom zápase za sebou.predtým ťahali sériu desiatich ligových duelov bez prehry a figurujú na druhom mieste tabuľky o bod za City i Arsenalom. Wolves patrí dvanásta priečka.poslal do vedenia už v tretej minúte Brennan Johnson, ktorý si otvoril strelecký účet v londýnskom tíme. Ten si dlho držal najtesnejší náskok napriek absencii dvoch kľúčových stopérov. V stretnutí chýbal Micky van de Ven pre poranenie stehna a aj jeho kolega z obrany Cristian Romero. Argentínčan si odpykával trest za červenú kartu z predošlého ligového zápasu proti Chelsea (1:4). Trénerovi Angemu Postecoglouovi chýbal pre problémy s členkom aj dôležitý hráč stredu poľa James Maddison.Bleskový obrat sa domácim podaril v nadstavenom čase - v 91. minúte strelil svoj prvý gól v sezóne Pablo Sarabia a v siedmej minúte nadstavenia pridal druhý zásah Mario Lemina. Jeho tím natiahol šnúru domácich zápasov so streleným gólom na trinásť.Manchester United si mierne napravil chuť po troch prehrách v štyroch zápasov vrátane stredajšieho duelu skupinovej fázy Ligy majstrov v Kodani (3:4). Nováčika z Lutonu zdolal 1:0 vďaka presnému zásahu Victora Lindelöfa. Jeho spoluhráč Christian Eriksen striedal v prvom polčase pre problémy s ľavým kolenom.trápi v tejto sezóne niekoľko zranení, trénerovi Erikovi ten Hagovi chýbajú aj Casemiro, Lisandro Martinez či Luke Shaw.Ďalší sobotňajší duel medzi Crystal Palace a Evertonom sa skončil 3:2 v prospech hostí. Tých poslal do vedenia expresným gólom v prvej minúte Vitalij Mikolenko a na jeho presný zásah odpovedal o chvíľu z penalty Eberechi Eze. Triumf a posun na štrnáste miesto zariadil liverpoolskemu tímu Idrissa Gueye v závere stretnutia.