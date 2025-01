Arsenal pravdepodobne dlhšiu dobu bez Jesusa, Arteta hľadá náhradu

Londýn 14. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa pravdepodobne dlhšiu dobu budú musieť zaobísť bez 27-ročného útočníka Gabriela Jesusa. Brazílsky reprezentant nedohral víkendové stretnutie FA Cupu proti Manchestru United a podľa britských médií si roztrhol predný skrížený väz v kolene.



Pre trénera Mikela Artetu je to ďalšia citeľná strata v kádri, dlhšie už totiž nemôže počítať s Bukayom Sakom a Ethanom Nwanerim. "Moja odpoveď sa nemení, zostáva rovnaká. Aktívne sa obzeráme na trhu, aby sme doplnili mužstvo. Boli by sme naivní, keby sme to nerobili. Skúšame a uvidíme, čo z toho bude," povedal kouč "Gunners" britským médiám.



Jesus patrí v Arsenale k produktívnym hráčom, v 27 tohtosezónnych zápasoch zaznamenal sedem presných zásahov. "Gunners" čaká v stredu ligový duel s Tottenhamom Hotspur.