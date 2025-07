Arsenal predčasne ukončil zmluvu s obrancom Tomijasuom

Londýn 4. júla (TASR) - Futbalový klub Arsenal ukončil zmluvu s japonským obrancom Takehirom Tomijasuom. Pôsobenie 26-ročného hráča v londýnskom tíme komplikovali zranenia a k rozhodnutiu prišlo po vzájomnej dohode.



Pravý obranca odohral za celú uplynulú sezónu len šesť minút a mal platnú zmluvu na nadchádzajúci ročník. Do konca tohto roka však bude mimo diania pre zotavovanie sa z februárovej operácie kolena.



Počas svojho štvorročného pôsobenia v Arsenale odohral Tomijasu celkovo 84 zápasov. Do tímu prišiel z Bologne a odchádza z neho ako druhý obranca v priebehu tohto leta po Kieranovi Tierneyovi, ktorý prestúpil do Celticu Glasgow.



Budúcnosť v klube je otázna aj pre ukrajinského beka Oleksandra Zinčenka a voľným hráčom je od 30. júna taktiež ghanský stredopoliar Thomas Partey. Už minulý mesiac z tímu odišiel Jorginho, a to do brazílskeho Flamenga. Informácie priniesla agentúra DPA.