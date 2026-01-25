< sekcia Šport
Arsenal prehral doma s Manchestrom United 2:3
Na štadióne Emirates sa začalo takticky a ani jeden z tímov sa nedostával do výraznejších príležitostí.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu zaznamenali v nedeľu prvú domácu prehru v aktuálnej sezóne Premier League. V šlágri 23. kola prehrali na domácej pôde s Manchestrom United 2:3. O triumfe zverencov Michaela Carricka rozhodol v 87. minúte strelou spoza šestnástky Matheus Cunha. Náskok lídra tabuľky pred Manchestrom City a Aston Villou sa tak zmenšil na štyri body.
Na štadióne Emirates sa začalo takticky a ani jeden z tímov sa nedostával do výraznejších príležitostí. Zápasu pomohol vlastný gól Lisandra Martineza z 29. minúty, ktorý si pätou zrazil do bránky strelu Martina Ödegaarda. Arsenal mal loptu na kopačkách, no vedenie mu nevydržalo ani desať minút. Martin Zubimendi nevydarenou prihrávkou daroval hosťom vyrovnávajúci gól, keď sa presadil Bryan Mbeumo. Po zmene strán začali lepšie hráči United, čo potvrdil výstavný gól Patricka Dorgua. Dán sa dostal k lopte na hranici pokutového územia a jeho strela sa od brvna odrazila do siete - 1:2. Tréner domácich Mikel Arteta reagoval na vývoj zápasu štvornásobným striedaním, no jeho zverenci boli viditeľne frustrovaní. V 84. minúte sa však dostali k rohovému kopu a zásluhou Mikela Merina vsietili už svoj 20. gól z tejto hernej situácie naprieč všetkými súťažami. Posledné slovo mali napokon hostia. Striedajúci Cunha si prebral prihrávku od kapitána Bruna Fernandesa a technickou strelou spoza šestnástky prekonal Davida Rayu. „Červení diabli“ vyhrali na štadióne Arsenalu prvýkrát od roku 2017, pre kanonierov to bola zároveň vôbec prvá domáca prehra od mája minulého roka. ManUtd sa po druhom víťazstve za sebou posunul do prvej štvorky, o bod pred Chelsea.
Hráči Chelsea vyhrali na pôde Crystal Palace 3:1. Brazílčan Estevao sa na víťazstve „The Blues“ podieľal gólom a asistenciou, skórovali aj Joao Pedro a Enzo Fernandez. Domáci dohrávali zápas od 72. minúty v desiatich, keďže červenú kartu videl stredopoliar Adam Wharton. Chelsea využila sobotňajšiu prehru Liverpoolu v Bournemouthe a je na 5. mieste o bod pred zverencami Arneho Slota. Hráči Crystal Palace nevyhrali v PL už na ôsmy pokus a od zostupových priečok ich delí osem bodov.
Tretia Aston Villa zvládla zápas v Newcastli, kde zvíťazila po góloch Emiliana Buendiu a Ollieho Watkinsa 2:0. Pred Chelsea majú „The Villans“ náskok deviatich bodov a Manchester City je druhý len vďaka lepšiemu skóre. Dôležité tri body vybojovali hráči Nottinghamu Forest, ktorí zdolali Brentford 2:0 a pripísali si siedme víťazstvo v súťaži. Domáci síce držali väčšinu zápasu loptu na kopačkách, no presné zásahy útočníkov Igora Jesusa a Taiwa Awoniyiho znamenali pre Brentford desiatu prehru v sezóne. Forest sa vzdialil West Hamu, ktorý je na zostupovom 18. mieste, na rozdiel piatich bodov.
Premier League - 23. kolo:
FC Brentford - Nottingham Forest 0:2 (0:1)
Góly: 12. I. Jesus, 79. Awoniyi
Crystal Palace - FC Chelsea 1:3 (0:1)
Góly: 88. Richards - 34. Estevao, 50. Pedro, 64. Fernandez (z 11 m), ČK: 72. Wharton (Palace) po druhej ŽK
Newcastle United - Aston Villa 0:2 (0:2)
Góly: 19. Buendia, 88. Watkins
