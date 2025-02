Arsenal prehral v lige po pätnástich zápasoch, Arteta: Som sklamaný

Londýn 23. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zaznamenali prvú domácu prehru v tejto sezóne Premier League a nevyužili šancu výraznejšie sa priblížiť Liverpoolu na čele tabuľky. V sobotňajšom zápase 26. kola prekvapujúco podľahli West Hamu United 0:1, v lige nebodovali po 15 dueloch a prvýkrát od 2. novembra minulého roka. Podľa trénera Mikela Artetu osembodová straca na prvé miesto znamená, že šancu na titul po 21 rokoch už nemajú vo vlastných rukách.



Arsenal síce celkovo prestrieľal súpera 20:5, no na zakončenia medzi tri žrde to bolo 2:2. Domáci mali prvú veľkú šancu až po hodiny hry. Zakončenie Leandra Trossarda však brankár Alphonse Areola reflexívne vyrazil nohou. Duel navyše museli dohrať v desiatich, keď v 73. minúte bol vylúčený Myles Lewis-Skelly. Pre Arsenal to bola piata červená karta v tejto ligovej sezóne. "Som veľmi sklamaný a nahnevaný. Nemal som pocit, že sme boli na úrovni, ktorú sme potrebovali. Musíme sa na seba pozrieť do zrkadla, čo môžeme urobiť lepšie. Vôľa, túžba a spôsob, akým hráme a čo chceme dosiahnuť, o tom nemôžu byť pochybnosti. Náš výkon nebol ani zďaleka na úrovni, ktorú musíme ukázať, aby sme mali možnosť vyhrať Premier League," uviedol kormidelník domácich podľa AFP.



"Kanonieri" nevyužili zaváhanie svojho najväčšieho konkurenta o trofej a nedostali ho pod väčší tlak. Liverpool v uplynulých troch dueloch dvakrát remizoval, na ihriskách Evertonu a Aston Villy. Arsenal musí zmazať osembodovú stratu, no podľa oficiálnej stránky ligy sa to od 22. februára alebo neskôr podarilo Premier League v histórii len dvakrát. V oboch prípadoch hral významnú rolu Manchester United pod vedením legendárneho kormidelníka Sira Alexa Fergusona. "Červení diabli" v sezóne 1995/96 uchmatli titul Newcastlu United. V ročníku 2011/12 sa na ich úkor tešil mestský rival Manchester City. Podľa Artetu bude ťažké zopakovať to: "Už to nie je v našich rukách."



Úradujúcemu vicemajstrovi chýbajú v ofenzíve štyri opory Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz a Gabriel Jesus. Španielsky kouč sa však na to nechcel vyhovárať: "Úplne to odmietam, pretože hovorím o úrovni hráčov a tímu, ktorý hral, vrátane mňa. Musíte podať výkon a musí to byť s kvalitou, aby ste zlomili naozaj dobrý tím." Nadviazal na neho aj kapitán Martin Ödegaard: "Chýbajú nám hráči, ale musíme sa sústrediť na tých, ktorí sú k dispozícii. Máme viac než dostatočnú kvalitu na to, aby sme ukázali viac, ako v tom stretnutí". "Kanonieri" sú na druhej priečke so šesťbodovým náskokom pred Nottinghamom Forest, ktorý sa v nedeľu predstavil na pôde Newcastlu.



Hrdinom hostí bol Jarrod Bowen, ktorý sa presadil v závere prvého polčasu. Po centri Aarona Wan-Bissaku využil kapitán West Hamu nedôsledné bránenie Arsenalu a hlavou prekonal Davida Rayu. "Každý nás odpisoval. My však vieme, že môžeme vyhrať akýkoľvek zápas a tentokrát sme to dokázali," uviedol Bowen po strelení svojho 50. gólu v Premier League. West Ham v druhej sezóne za sebou vyhral na Emirates Stadium. Darí sa aj trénerovi Grahamovi Potterovi, ktorý na štadióne Arsenalu vyhral s tromi rôznymi klubmi (tiež Östersunds a Brighton). Po Carlovi Ancelottim je druhý s týmto počinom.



West Ham zvíťazil po štyroch zápasoch a upevnil si v tabuľke 16. miesto. Na zostupové pozície má náskok 13 bodov. "Podali sme obrovský výkon. Tešíme sa z toho kvôli hráčom a fanúšikom. Bránili sme disciplinovane, ale nesieme v sebe aj útočnú hrozbu. Víťazstvo prináša sebavedomie a vieru. Tento výsledok je pre nás naozaj dôležitý a dúfam, že nám umožní napredovať pozitívnym spôsobom," zdôraznil Potter podľa portálu bbc.com.