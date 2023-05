Arsenal prehral v Nottinghame, Manchester City obhájil titul

Nottingham Forest - FC Arsenal 1:0 (1:0)



Gól: 19. Awoniyi

AFC Bournemouth - Manchester United 0:1 (0:1)



Gól: 9. Casemiro

FC Fulham - Crystal Palace 2:2 (1:1)



Góly: 45.+5. a 61. Mitrovič (prvý z 11 m) - 34. Edouard, 83. Ward



/M. Rodák (Fulham) sedel na lavičke/

FC Liverpool - Aston Villa 1:1 (0:1)



Góly: 90. Firmino - 27. Ramsey

Wolverhampton Wanderers - FC Everton 1:1 (1:0)



Góly: 34. Hwang - 90.+10. Mina

Tottenham Hotspur - FC Brentford 1:3 (1:0)



Góly: 8. Kane - 50. a 62. Mbeumo, 88. Wissa

Londýn 20. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City obhájili titul v anglickej Premier League. Definitívne o tom rozhodla sobotňajšia prehra druhého Arsenalu Londýn na pôde Nottinghamu Forest 0:1. "Gunners" strácajú na lídra štyri body a majú pred sebou už len jeden duel, City čakajú ešte tri stretnutia.Nottingham rozhodol v 19. minúte po rýchlom brejku. Morgan Gibbs-White získal loptu na strede ihriska, potiahol ju dopredu a prihral do šestnástky Taiwovi Awoniyimu, ktorý tiesnený prehodil brankára. Arsenal mal až 82% držanie lopty a jedenásť striel, no len tri smerovali medzi tri žrde a vyrovnať sa mu už nepodarilo. Manchester City tak získal tretí titul po sebe a deviaty v histórii. Výhra Nottingham zároveň znamená, že klub sa definitívne zachránil v najvyššej súťaži.Futbalisti Liverpoolu ukončili v Premier League sériu siedmich triumfov v sérii. V sobotňajšom zápase 37. kola remizovali doma s Aston Villou 1:1. Za hostí skóroval v 27. minúte Jacob Ramsey. Až v 90. minúte vyrovnal striedajúci Roberto Firmino a zachoval "The Reds" aspoň teoretickú šancu na účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov.Aston Villa vstúpila do stretnutia lepšie. V 22. min mohol otvoriť skóre Ollie Watkins, no nepremenil penaltu. "Bordovo-belasých" to však nezlomilo a pokračovali v aktivite. Tú pretavili v gól už o päť minút, keď si v preplnenej šestnástke našiel Ramsey center Douglasa Luiza a poslal loptu do siete. Liverpool po zmene strán tlačil a výsledkom bol gól Firmina po centri Mohamameda Salaha. Brazílčanovi pritom končí v klube kontrakt, presadil sa tak vo svojom poslednom zápase na Anfield Road. Liverpool ukončí sezónu zápasom v Southamptone. Manchester United vyhral na pôde Bournemouthu gólom Casemira a na štvrtom mieste má trojbodový náskok pred Liverpoolom.Slovenský gólman Marek Rodák sledoval z lavičky remízu Fulhamu proti Crystal Palace 2:2. O záchranu bojujúci Everton vydoloval aspoň bod z ihriska Wolverhamptonu. V desiatej minúte nadstavenia druhého polčasu sa o to postaral kolumbijský obranca Yerri Mina.Hráči Tottenhamu si opäť skomplikovali cestu do európskych súťaží pre budúcu sezónu. V súboji londýnskych tímov prehrali doma s Brentfordom 1:3. Dva góly hostí dal kamerunský útočník Bryan Mbeumo. "Kohúti" prehrali piatykrát z uplynulých siedmich stretnutí.