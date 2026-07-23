Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Šport

Arsenal prišiel o Salibu, zranenie chrbta ho vyradí na dlhší čas

.
Na snímke zranený hráč Francúzska William Saliba (17) odchádza z ihriska v semifinálovom dueli Francúzsko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Arlingtone v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťpäťročný obranca hral so zranením už počas francúzskeho ťaženia do semifinále majstrovstiev sveta a aj keď nepotrebuje operáciu, čaká ho dlhšia pauza.

Autor TASR
Londýn 23. júla (TASR) - Francúzsky futbalista William Saliba má problémy s chrbtom a Arsenalu bude chýbať „dlhšie obdobie“, informoval anglický majster.

Dvadsaťpäťročný obranca hral so zranením už počas francúzskeho ťaženia do semifinále majstrovstiev sveta a aj keď nepotrebuje operáciu, čaká ho dlhšia pauza.

Následné odborné vyšetrenia po Williamovom návrate do Londýna potvrdili, že utrpel zranenie chrbta, ktoré si vyžiada obdobie rehabilitácie. Rozsiahle hodnotenia dospeli k záveru, že operácia sa neodporúča, ale Williamova rehabilitácia sa začne okamžite s neustálou liečbou jeho zranenia a očakáva sa, že bude mimo hry na dlhšiu dobu,“ uviedol klub vo vyhlásení.
.

Neprehliadnite

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria