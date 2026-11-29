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Arsenal remizoval doma v šlágri s Manchestrom City 2:2
Od začiatku sa na Emirates hral zápas vo vysokej intenzite.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 29. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu remizovali v nedeľnom šlágri 12. kola anglickej Premier League na domácej pôde s Manchestrom City 2:2. V búrlivom zápase znamenali góly Erlinga Haalanda a Kaia Havertza remízový prvý polčas. Po zmene strán sa presadili hosťujúci Enzo Fernandez a za domácich po rohovom kope vyrovnal Jurrien Timber. Zverenci Enza Marescu natiahli sériu bez ligového víťazstva na päť duelov a z druhého miesta strácajú na vedúci Arsenal šesť bodov.
Od začiatku sa na Emirates hral zápas vo vysokej intenzite. Potvrdzovalo to aj viacero žltých kariet, na domácej strane napomenul hlavný arbiter John Brooks až troch hráčov, na tej hosťujúcej dvoch. Rozhodcovia pri systéme VAR riešili aj možnú červené kartu, no Timber pri bránení krídelníka Jeremyho Dokua držal okrem vlasov aj jeho dres. Do vedenia šiel Manchester City po dobre zvládnutom napádaní rozohrávky Arsenalu. Haaland v 34. minúte namieril presne do dolného rohu brány. Domáci vyrovnali ešte do polčasu zásluhou Havertza. Začiatok druhej časti hry ich však nezastihol v ideálnom rozpoložení a už po troch minútach opäť prehrávali po góle Fernandeza. Úradujúci šampióni následne strácali veľké množstvo lôpt a i keď City hralo skôr na svojej polovici, malo aj šance na zvýšenie vedenia. V záverečnej polhodine Arsenal obliehal obranný blok svojho súpera, no neujali sa zakončenia Haverta ani Viktor Gyökeresa. „Kanonieri“ si museli pomôcť svojou veľkou zbraňou z minulej sezóny a Timber po rohovom kope vyrovnal na 2:2. V úplnom závere si ešte hostia neúspešne pýtali od rozhodcu pokutový kop po tom, čo hlavička Joška Gvardiola skončila na Gyökeresovej ruke.
Everton vybojoval na domácej pôde cennú remízu 1:1 s mestským rivalom FC Liverpool. „The Reds“ prišli o body z ihriska súpera len druhýkrát v sezóne a v neúplnej tabuľke im tak naďalej patrí 4. miesto. „Karamelky“ bodovali proti najväčšiemu rivalovi po troch dueloch a udržali sa medzi najlepšou desiatkou súťaže.
V nedeľnom 249. Merseyside derby padli oba góly v úvodnej polhodine. Vo forme hrajúci hostia viedli od 5. minúty po presnom zásahu Dominika Szoboszlaia, no o dvadsať minút neskôr si center domácich zrazil do vlastnej siete obranca Liverpoolu Jeremie Frimpong.
Brighton podľahol na domácej pôde Newcastlu 0:1, keď v 8. minúte premenil pokutový kop krídelník Harvey Barnes. Pre domácich to bola vôbec prvá domáca prehra v ročníku a pre hostí prvý triumf v PL na ihrisku Brightonu. „Čajky“ prehrali druhýkrát za sebou a dali šancu Manchestru City, ktorý ich mohol v prípade zisku aspoň bodu v nedeľnom šlágri s Arsenalom vymeniť na druhom mieste.
Tottenham zvíťazil v Sunderlande 2:0, domáci však dohrávali duel o desiatich od dvanástej minúty, kedy videl červenú kartu obranca Thomas Meunier. Štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov zariadil pre ôsmy tím tabuľky dvomi gólmi James Maddison. Domáci sa v druhej sezóne späť medzi elitou trápia a sú v zóne zostupu. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov Spurs.
O päťzápasovú sériu bez prehry prišiel sedemnásty Fulham, ktorý doma podľahol rozbehnutému Bournemouthu 1:2. „Cherries“ natiahli sériu výhier vo všetkých súťažiach na 11 duelov a držia sa v top 5. Nováčik z Hullu nadviazal na domácu výhru proti Brightonu a vyhral aj na ihrisku posledného Crystal Palace 2:0. Hull je na 9. priečke, Londýnčania strácajú na záchranu štyri body.
Premier League - 12. kolo:
Arsenal Londýn – Manchester City 2:2 (1:1)
Góly: 40. Havertz, 83. Timber - 34. Haaland, 48. Fernandez
Brighton & Hove Albion – Newcastle United 0:1 (0:1)
Gól: 8. Barnes (z 11 m)
Crystal Palace – Hull City 2:3 (0:1)
Góly: 90. Larsen, 90+5. Wharton - 38. McBurnie, 48. Thomas, 80. Slater
FC Fulham – AFC Bournemouth 1:2 (1:1)
Góly: 28. Muniz (z 11 m) - 21. Tavernier, 62. Kluivert, ČK: 90+6. Kluivert po druhej ŽK (Bournemouth)
AFC Sunderland – Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)
Góly: 35. a 70. Maddison, ČK: 12. Meunier (Sunderland)
/M. Dúbravka celý zápas na lavičke hostí/
Everton FC – Liverpool FC 1:1 (1:1)
Góly: 25. Frimpong (vlastný) - 5. Szoboszlai
Od začiatku sa na Emirates hral zápas vo vysokej intenzite. Potvrdzovalo to aj viacero žltých kariet, na domácej strane napomenul hlavný arbiter John Brooks až troch hráčov, na tej hosťujúcej dvoch. Rozhodcovia pri systéme VAR riešili aj možnú červené kartu, no Timber pri bránení krídelníka Jeremyho Dokua držal okrem vlasov aj jeho dres. Do vedenia šiel Manchester City po dobre zvládnutom napádaní rozohrávky Arsenalu. Haaland v 34. minúte namieril presne do dolného rohu brány. Domáci vyrovnali ešte do polčasu zásluhou Havertza. Začiatok druhej časti hry ich však nezastihol v ideálnom rozpoložení a už po troch minútach opäť prehrávali po góle Fernandeza. Úradujúci šampióni následne strácali veľké množstvo lôpt a i keď City hralo skôr na svojej polovici, malo aj šance na zvýšenie vedenia. V záverečnej polhodine Arsenal obliehal obranný blok svojho súpera, no neujali sa zakončenia Haverta ani Viktor Gyökeresa. „Kanonieri“ si museli pomôcť svojou veľkou zbraňou z minulej sezóny a Timber po rohovom kope vyrovnal na 2:2. V úplnom závere si ešte hostia neúspešne pýtali od rozhodcu pokutový kop po tom, čo hlavička Joška Gvardiola skončila na Gyökeresovej ruke.
Everton vybojoval na domácej pôde cennú remízu 1:1 s mestským rivalom FC Liverpool. „The Reds“ prišli o body z ihriska súpera len druhýkrát v sezóne a v neúplnej tabuľke im tak naďalej patrí 4. miesto. „Karamelky“ bodovali proti najväčšiemu rivalovi po troch dueloch a udržali sa medzi najlepšou desiatkou súťaže.
V nedeľnom 249. Merseyside derby padli oba góly v úvodnej polhodine. Vo forme hrajúci hostia viedli od 5. minúty po presnom zásahu Dominika Szoboszlaia, no o dvadsať minút neskôr si center domácich zrazil do vlastnej siete obranca Liverpoolu Jeremie Frimpong.
Brighton podľahol na domácej pôde Newcastlu 0:1, keď v 8. minúte premenil pokutový kop krídelník Harvey Barnes. Pre domácich to bola vôbec prvá domáca prehra v ročníku a pre hostí prvý triumf v PL na ihrisku Brightonu. „Čajky“ prehrali druhýkrát za sebou a dali šancu Manchestru City, ktorý ich mohol v prípade zisku aspoň bodu v nedeľnom šlágri s Arsenalom vymeniť na druhom mieste.
Tottenham zvíťazil v Sunderlande 2:0, domáci však dohrávali duel o desiatich od dvanástej minúty, kedy videl červenú kartu obranca Thomas Meunier. Štvrté víťazstvo z uplynulých piatich duelov zariadil pre ôsmy tím tabuľky dvomi gólmi James Maddison. Domáci sa v druhej sezóne späť medzi elitou trápia a sú v zóne zostupu. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov Spurs.
O päťzápasovú sériu bez prehry prišiel sedemnásty Fulham, ktorý doma podľahol rozbehnutému Bournemouthu 1:2. „Cherries“ natiahli sériu výhier vo všetkých súťažiach na 11 duelov a držia sa v top 5. Nováčik z Hullu nadviazal na domácu výhru proti Brightonu a vyhral aj na ihrisku posledného Crystal Palace 2:0. Hull je na 9. priečke, Londýnčania strácajú na záchranu štyri body.
Premier League - 12. kolo:
Arsenal Londýn – Manchester City 2:2 (1:1)
Góly: 40. Havertz, 83. Timber - 34. Haaland, 48. Fernandez
Brighton & Hove Albion – Newcastle United 0:1 (0:1)
Gól: 8. Barnes (z 11 m)
Crystal Palace – Hull City 2:3 (0:1)
Góly: 90. Larsen, 90+5. Wharton - 38. McBurnie, 48. Thomas, 80. Slater
FC Fulham – AFC Bournemouth 1:2 (1:1)
Góly: 28. Muniz (z 11 m) - 21. Tavernier, 62. Kluivert, ČK: 90+6. Kluivert po druhej ŽK (Bournemouth)
AFC Sunderland – Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)
Góly: 35. a 70. Maddison, ČK: 12. Meunier (Sunderland)
/M. Dúbravka celý zápas na lavičke hostí/
Everton FC – Liverpool FC 1:1 (1:1)
Góly: 25. Frimpong (vlastný) - 5. Szoboszlai