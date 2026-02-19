< sekcia Šport
Arsenal remizoval na pôde Wolverhamptonu 2:2 v predohrávke 31. kola PL
Autor TASR
Londýn 18. februára (TASR) - Líder anglickej futbalovej Premier League Arsenal Londýn prišiel na pôde posledného tímu Premier League Wolverhamptonu o dvojgólový náskok a remizoval 2:2 (0:1) v stredajšej predohrávke 31. kola. Na čele súťaže má tak náskok päť bodov pred Manchestrom City a na konte o zápas viac.
Arsenal po hodine hry viedol zásluhou gólov Bukaya Saku a Pedra Hincapieho a nič nenasvedčovalo prekvapeniu. Lenže za „vlkov“, ktorí sa v sezóne tešili z víťazstva iba raz, sa v 61. minúte presadil exportnou strelou spoza šestnástky Hugo Bueno a nečakané rozuzlenie duelu prišlo v štvrtej minúte nadstavenia. Brankár David Raya sa nedohodol s obrancami a vyboxoval loptu v šestnástke rovno na Toma Elozieho. Debutujúci hráč v súťaži zamieril medzi žrde, kde sa lopta ešte poodrážala a napokon z toho bol vlastný gól Riccarda Calafioriho.
Premier League - predohrávka 31. kola:
Wolverhampton Wanderers - Arsenal Londýn 2:2 (0:1)
Góly: 61. H. Bueno, 90.+4. Calafiori (vlastný) - 5. Saka, 56. Hincapie
