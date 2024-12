Arsenal remizoval na trávniku Fulhamu 1:1, opäť úradoval VAR

sumáre:



FC Fulham - FC Arsenal 1:1 (1:0)

Góly: 11. Jimenez - 52. Saliba



Ipswich Town - FC Bournemouth 1:2 (1:0)

Gól: 21. Chaplin - 88. Unal, 90.+5. Ouattara



Leicester City - Brighton 2:2 (0:1)

Góly: 86. Vardy, 90.+1. De Cordova-Reid - 37. Lamptey, 79. Minteh

Londýn 8. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu remizovali v nedeľnom zápase 15. kola anglickej Premier League na pôde Fulhamu 1:1. Hostia stratili body siedmykrát v sezóne, v tabuľke sú na druhom mieste a nevyužili možnosť odskočiť Chelsea o tri body. Domáci klesli napriek remíze na desiate miesto a sú o skóre za Brentfordom.Fulham odchádzal do šatne ako vedúci tím po góle Raula Jimeneza v 11. minúte, keď sa jeho tím dostal k lopte len druhý raz na súperovej polovici. Sedem minút po prestávke vyrovnal pri rohovom kole William Saliba. V závere strelil gól jeho spoluhráč Bukayo Saka, no VAR odhalil ofsajd asistujúceho Gabriela Martinelliho.Dramatický záver mali aj ďalšie dva nedeľné zápasy. Nováčik Ipswich Town viedol väčšinu zápasu nad Bournemouthom 1:0, duel sa nakoniec skončil 1:2. V úplnom závere hostia udreli dvakrát v priebehu siedmich minút a tri body im zaistil v nadstavení Dango Ouattara. Nováčik z Leicestru prehrával s Brightonom ešte v 85. minúte 0:2, no v tom čase prišiel gól kapitána Jamieho Vardyho, ktorý o chvíľu asistoval Bobbymu De Cordovovi-Reidovi na konečných 2:2.