Arsenal remizoval v 1. osemfinálovom zápase v Leverkusene 1:1

Na snímke hráč Leverkusenu Janis Blaswich (uprostred) a jeho spoluhráč Christian Kofane v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov Bayer Leverkusen - FC Arsenal v Leverkusene 11. marca 2026. Foto: TASR/AP

Prvé dejstvo veľa rozruchu neprinieslo, najväčšiu šancu mal v 20. minúte hostí Gabriel Martinelli, ktorý napálil loptu do brvna.

Bratislava 11. marca (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu remizovali v stredajšom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Bayeru Leverkusen 1:1. Líder anglickej Premier League a víťaz ligovej fázy LM zachránil remízu v 89. minúte, keď z penalty vyrovnal Kai Havertz.

Prvé dejstvo veľa rozruchu neprinieslo, najväčšiu šancu mal v 20. minúte hostí Gabriel Martinelli, ktorý napálil loptu do brvna. Druhý polčas odštartoval Bayer zostra. Hneď po zmene strán hlavičku Martina Terriera ešte vytesnil David Raya, ale z následného rohu už inkasoval z hlavy Roberta Andricha, ktorému adresoval presný center Alejandro Grimaldo. „Gunners“ to zjavne vykoľajilo, snažili sa o tlak, dlho však narážali na sformovanú domácu obranu. Až v 86. minúte sa vydal na odvážny prienik Noni Madueke, vo vlastnej šestnástke ho fauloval Malik Tillman a odchovanec Leverkusenu Havertz z pokutového kopu zariadil remízu. Arsenal prvýkrát v tohtosezónnej edícii LM nezvíťazil. Odveta na Emirates Stadium je na programe v utorok 17. marca.



Liga majstrov - prvý zápas osemfinále:

Bayer Leverkusen - FC Arsenal 1:1 (0:0)

Góly: 46. Andrich - 89. Havertz (z 11 m)



