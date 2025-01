Arsenal remizoval v Brightone 1:1, na Liverpool stráca päť bodov

Londýn 4. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v nedeľnom zápase 20. kola anglickej Premier League na pôde Brightonu 1:1. V tabuľke im patrí druhé miesto a na vedúci Liverpool, ktorý má dva zápasy k dobru, tak strácajú už päť bodov. Pre domácich zachránil v 61. minúte bod Joao Pedro z penalty a jeho tím si tak udržal desiate miesto v tabuľke.



Otvárací gól prišiel po zhruba štvrťhodine hry, keď išiel sedemnásťročný Ethan Nwaneri na bránku z krídla, skúsil vystreliť sám a prízemná strela prešla tesne povedľa brankára Barta Verbruggena. K pokutovému kopu prišlo po faule Williama Salibu na samotného exekútora Pedra. Dvadsaťtriročný útočník premenil prvú penaltu svojho tímu v ligovej sezóne, keď prekvapil Davida Rayu strelou doprava.



Manchester City vyhral nad West Hamom United 4:1. Pre úradujúcich majstrov to bol len tretí triumf z uplynulých pätnástich zápasov, v tabuľke si ustrážili šieste miesto pred Bournemouthom. Dvoma gólmi vrátane víťazného sa blysol nórsky kanonier Erling Haaland, no kľúčovú úlohu v tíme "citizens" zohral Savinho. Práve jeho strelu tečoval v 10. minúte do vlastnej bránky kapitán hostí Vladimír Coufal a brazílsky útočník následne asistoval pri oboch Haalandových góloch. West Ham zostal v tabuľke na trinástom mieste o bod pred Manchestrom United.



Newcastle vyhral na pôde Tottenhamu 2:1 a slovenský brankár Martin Dúbravka tak prispel k šiestemu triumfu svojho tímu za sebou vo všetkých súťažiach. Odkedy nahradil medzi troma žrďami zraneného Nicka Popea, neprehrali "straky" ani jeden duel. Už v priebehu úvodných šiestich minút padli dva góly, prvý do brány Dúbravku, keď Dominic Solanke skóroval po centri Pedra Porra. O dve minúty vyrovnal Anthony Gordon a na konečných 2:1 zvýšil pred prestávkou Alexander Isak. Švéd usmernil do odkrytej bránky prihrávku od Jacoba Murphyho, ktorú medzitým tečoval domáci obranca Radu Dragusin. "Spurs" poslali za celý zápas do priestoru Dúbravkovej brány celkovo štyri strely. Newcastlu patrí po triumfe v tabuľke piate miesto o bod za Chelsea. Tottenham nevyhral v lige už štyri stretnutia v sérii a je dvanásty pred West Hamom.



Ani na štvrtý pokus si nenapravila v lige chuť Chelsea, ktorá remizovala na pôde pätnásteho Crystal Palace 1:1. Hostia viedli väčšinu zápasu po góle Cola Palmera, ktorý profitoval z práce Jadona Sancha. Ten naznačil obrancovi Chrisovi Richardsovi pohyb doľava, no nechal loptu prejsť po opačnej strane, následne ju dobehol a prihral Palmerovi. V 82. minúte vyrovnal Jean-Philippe Mateta, ktorý poslal loptu do odkrytej bránky po rýchlom útoku a asistencii Eberechiho Ezeho. Chelsea tak zostala v tabuľke štvrtá bod za Nottinghamom, ktorý odohral o jedno stretnutie menej.



Aston Villa vyhrala v lige po troch stretnutiach, keď zdolala Leicester 2:1. Prvý gól v sezóne zaznamenal Jamajčan Leon Bailey, keď si nabehol v 76. minúte do päťky na krátku prihrávku Iana Maatsena. Celá akcia vzišla z vysokého pressingu domácich. Villa poskočila v tabuľke na ôsme miesto pred Fulham, ktorý má dule k dobru. Nováčik z Leicestru je predposledný dva body pod pásmom zostupu.



V negatívnej sérii pokračuje Everton, ktorý nevyhral už päť zápasov a v nedeľu vyšiel bodovo naprázdno na pôde Bournemouthu (0:1). Jediný gól strelil David Brooks, ktorý sa presadil z voleja do protipohybu brankára Jordana Pickfoprda po centri Milosa Kerkeza. Bournemotuh je siedmy, Everton šestnásty – dva body nad pásmom zostupu.



Šestnástu prehru v 20. dueli sezóny zaznamenal posledný Southampton, ktorý nestačil na domáci Brentford 0:5. K úvodnému gólu v podaní Kevina Schadeho prišlo v šiestej minúte, keď sa nemecký krídelník ocitol v úniku po chybe obrany domácich. Jeho tím je v tabuľke na jedenástej pozícii.







Premier League - 20. kolo:



FC Brighton - FC Arsenal 1:1 (0:1)



Góly: 61. Pedro (z 11 m) - 16. Nwaneri







Aston Villa - Leicester City 2:1 (0:0)



Góly: 58. Barkley, 76. Bailey - 63. Mavididi







AFC Bournemouth - FC Everton 1:0 (0:0)



Gól: 77. Brooks







Crystal Palace - FC Chelsea 1:1 (0:1)



Góly: 82. Jean-Philippe Mateta - 14. Palmer







Manchester City - West Ham United 4:1 (2:0)



Góly: 42. a 55. Haaland, 10. Coufal (vlastný), 58. Foden - 71. Füllkrug







FC Southampton - FC Brentford 0:5 (0:1)



Gól: 62. a 69. Mbeumo (druhý z 11 m), 6. Schade, 90.+2. Lewis-Potter, 90.+4. Wissa







Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (1:2)



Góly: 4. Solanke - 6. Gordon, 38. Isak



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/