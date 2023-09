Arsenal rozhodol v nadstavení o triumfe nad Manchesterom United

Premier League - 4. kolo:



Arsenal Londýn - Manchester United 3:1 (1:1)



Góly: 28. Ödegaard, 90.+6 Rice, 90.+11 Gabriel Jesus - 27. Rashford







Crystal Palace FC – Wolverhampton Wanderers 3:2 (0:0)



Góly: 56. a 84. Edouard, 78. Eze – 65. Hwang Hee-Chan, 90.+6 Cunha







FC Liverpool – Aston Villa FC 3:0 (2:0)



Góly: 3. Szoboszlai, 22. Cash (vlastný), 55. Salah



Londýn 4. septembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn vyhrali v nedeľňajšom šlágri 4. kola anglickej Premier League nad Manchestrom United 3:1. O ich triumfe rozhodli dva góly v nadstavenom čase, o ktoré sa postarali Declan Rice a Gabriel Jesus. Arsenal je s desiatimi bodmi v tabuľke na piatom mieste, o dva body za lídrom Manchestrom City.Arsenal mal v prvom polčase hernú prevahu, do vedenia však išli hostia. Po prihrávke od Christiana Eriksena sa presadil krížnou strelou Marcus Rashford a otvoril si gólový účet v novej sezóne. Odpoveď vicemajstra na seba nenechala dlho čakať, už o minútu Martin Ödegaard zakončil kombinačnú akciu vyrovnávajúcim gólom. Aj po zmene strán mali optickú prevahu domáci, ale skóre sa nezmenilo ani po zákroku na Kaia Havertza v šestnástke United v 59. minúte - rozhodca najskôr ukázal na značku pokutového kopu, no po konzultácii s VAR penaltu pre Arsenal zrušil. Pred koncom riadneho času ofsajd zrušil radosť hostí po zásahu Alejandra Garnacha a domáci sa dočkali v nadstavenom čase - Rice v jeho šiestej minúte skóroval na 2:1 a poistku pridal v 101. minúte Jesus. Arsenal má rovnako bodov ako Tottenham, Liverpool i West Ham. United sú s bilanciou 2-0-2 na 11. pozícii.Liverpool vyhral v lige tretí duel za sebou. Doma si hladko poradil s Aston Villou 3:0 a v tabuľke mu patrí s desiatimi bodmi tretia priečka. Na zatiaľ stopercentného lídra Manchester City stráca rovnako ako Arsenal dva body. Liverpool poslal do náskoku už v 3. minúte maďarský reprezentant Dominik Szoboszlai, v klube si tak otvoril strelecký účet po letnom prestupe z Lipska. Ešte v prvom polčase domáci zvýšili náskok po vlastnom góle Mattyho Casha a po zmene strán pridal poistku Mohamed Salah.Hráči Crystal Palace vyhrali doma nad Wolverhamptonom Wanderers 3:2, keď sa dvoma gólmi prezentoval francúzsky útočník Odsonne Edouard.