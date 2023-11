Arsenal s prvou prehrou, Arteta o kontroverznom góle: Hanebný verdikt

Londýn 4. novembra (TASR) - Až v 11. kole okúsili futbalisti Arsenalu prvú prehru v tejto sezóne Premier League, keď podľahli domácemu Newcastlu 0:1. "Kanonieri" mali po zápase ťažké srdce na rozhodcov, ktorí v 64. minúte uznali kontroverzný gól Anthonyho Gordona. Tréner hostí Mikel Arteta nazval tento verdikt hanebným.



Gordon zblízka doklepol loptu do bránky a postaral sa tak o jediný zásah stretnutia. Hráči Arsenalu namietali, že pred centrom do šestnástky zachytil Joe Willock loptu už mimo ihriska a Joelinton pred gólom potlačil obrancu Gabriela, čím sa otvoril priestor pre dorážku Gordona. Hlavný arbiter Stuart Attwell dlho preveroval situáciu s VAR a ten napokon rozhodol v troch separátnych prípadoch v prospech Newcastlu. Podľa videorozhodcov Joelinton Gabriela nefauloval, Gordon nebol v ofsajde a lopta pred centrom do pokutového územia ešte nebola celým objemom za čiarou. Takéto rozhodnutie sa však nepáčilo Artetovi.



"Takýto výsledok sa nemal zrodiť. Je hanba, čo sa stalo, že tento gól uznali, navyše v Premier League, ktorú označujú za najlepšiu ligu na svete. Dvadsať rokov žijem v tejto krajine a teraz sa prvýkrát hanbím. Je to hanebný verdikt. Tak veľa je v hre a oni takto rozhodnú... Gól nemal platiť, z mnohých dôvodov. Je to trápne, absolútna hanba," hneval sa kouč Arsenalu na pozápasovej tlačovej konferencii.



Tréner Newcastlu Eddie Howe nesúhlasil s Artetom: "Ešte som si nepozrel videozáznam, no podľa toho, čo som videl, to bol z môjho pohľadu regulárny gól. Vybojovali sme cenné víťazstvo, hráči si zaslúžia uznanie. Podali sme bojovný výkon," spokojne konštatoval Howe.



"Straky" po vyradení Manchestru United v anglickom Ligovom pohári ukoristili ďalší cenný skalp a poistili si šieste miesto v tabuľke. Z lavičky náhradníkov sledoval duel slovenský brankár domácich Martin Dúbravka, v bránke dostal opäť prednosť Nick Pope. Arsenal zostal na priebežnej tretej priečke, keď nevyužil príležitosť bodovo sa dotiahnuť na lídra súťaže Manchester City. Ten potvrdil rolu favorita a s Bournemouthom si poradil vysoko 6:1. Hrdinom stretnutia bol Jeremy Doku, ktorý strelil prvý gól svojho tímu a ďalšie štyri spoluhráčom pripravil.



Belgický útočník si najprv v 30. minúte narazil loptu s Rodrim a presadil sa strelou z prvej. Potom mal prsty v dvoch presných zásahoch Davida Silvu, z jeho prihrávok vyťažili aj Manuel Akanji a striedajúci Phil Foden. "Doku sa v tíme rýchlo udomácnil. Nie je to len o tomto zápase, vo všetkých stretnutiach, v ktorých nastúpil, hral výborne. Je neuveriteľná hrozba pre súperov," pochválil 21-ročného belgického reprezentanta tréner Pep Guardiola.



"Citizens" po treťom ligovom víťazstve za sebou poskočili na čelo tabuľky o bod pred Tottenham, ten však ešte čakalo v pondelok londýnske derby s Chelsea. "Tento tím ma veľmi prekvapuje. Po 11 zápasoch sme na čele. Vedieme ligu, aj v Lige majstrov sme urobili to, čo sme mali. Máme neuveriteľných lídrov, páči sa mi naše nasadenie, prístup, spôsob, akým trénujeme," citovala AP spokojného Guardiolu.



Až na jedenásty pokus sa hráči Sheffieldu United dočkali prvého víťazstva v ročníku. Pred svojimi fanúšikmi zdolali Wolverhampton 2:1 vďaka premenenej jedenástke Olivera Norwooda v desiatej minúte nadstavenia. Manchester United zvíťazil na ihrisku Fulhamu 1:0 po góle Bruna Fernandesa v nadstavenom čase. Portugalský reprezentant, ktorý odohral svoj jubilejný 200. zápas za "červených diablov", skóroval z hranice šestnástky. Iba na lavičke náhradníkov sedel slovenský brankár v službách Fulhamu Marek Rodák. Jeho tím figuruje na 14. mieste neúplnej tabuľky, United sú na ôsmej priečke. "Dosiahli sme veľmi cenný triumf. Vieme, v akej sme pozícii. Potrebujeme takéto výsledky. Bolo mimoriadne dôležité, aby sme z tohto zápasu vyťažili tri body," zdôraznil Fernandes.



Na súpiske hostí chýbal útočník Marcus Rashford, ktorý sa zranil na tréningu. Jeho absencia súvisela so zdravotnými problémami a nie s medializovanou kauzou, keď po minulotýždňovej prehre 0:3 s Manchestrom City navštívil nočný klub. Neskôr sa za svoje správanie ospravedlnil.