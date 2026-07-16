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Arsenal sa dohodol na prestupe Tzolisa z FC Bruggy
O jeho služby sa okrem Arsenalu údajne zaujímali aj Manchester United, Aston Villa, Juventus či AS Rím.
Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal sa dohodol s FC Bruggy na prestupe gréckeho reprezentanta Christosa Tzolisa za 40 miliónov eur. Informoval o tom The Athletic.
Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne za belgický tím 52 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií. Svojimi výkonmi pomohol Bruggám k zisku 20. titulu. V Arsenale má na ľavom krídle nahradiť Leandra Trossarda, ktorý v stredu odišiel do istanbulského Besiktasu za 20 miliónov eur.
Tzolis sa vráti do Anglicka po dvoch sezónach, keďže v rokoch 2021 až 2024 bol kmeňový hráč Norwichu. Dva ročníky však strávil na hosťovaniach v holandskom Twente a nemeckom Düsseldorfe, ktorý ho v júli 2024 vykúpil zo zmluvy za 3,5 a okamžite predal do Brúgg za 6,5 miliónov eur.
Tzolis prišiel do Belgicka ako najlepší strelec druhej bundesligy s 22 gólmi a v novom pôsobisku okamžite zažiaril. Okrem ligového titulu s ním vyhral aj domáci pohár a v ročníku 2025/26 ho vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny. Za Bruggy odohral dokopy 108 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov a na ďalších 45 prihral. Na konte má aj 34 štartov a deväť gólov v národnom tíme.
O jeho služby sa okrem Arsenalu údajne zaujímali aj Manchester United, Aston Villa, Juventus či AS Rím.
Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne za belgický tím 52 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií. Svojimi výkonmi pomohol Bruggám k zisku 20. titulu. V Arsenale má na ľavom krídle nahradiť Leandra Trossarda, ktorý v stredu odišiel do istanbulského Besiktasu za 20 miliónov eur.
Tzolis sa vráti do Anglicka po dvoch sezónach, keďže v rokoch 2021 až 2024 bol kmeňový hráč Norwichu. Dva ročníky však strávil na hosťovaniach v holandskom Twente a nemeckom Düsseldorfe, ktorý ho v júli 2024 vykúpil zo zmluvy za 3,5 a okamžite predal do Brúgg za 6,5 miliónov eur.
Tzolis prišiel do Belgicka ako najlepší strelec druhej bundesligy s 22 gólmi a v novom pôsobisku okamžite zažiaril. Okrem ligového titulu s ním vyhral aj domáci pohár a v ročníku 2025/26 ho vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny. Za Bruggy odohral dokopy 108 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov a na ďalších 45 prihral. Na konte má aj 34 štartov a deväť gólov v národnom tíme.
O jeho služby sa okrem Arsenalu údajne zaujímali aj Manchester United, Aston Villa, Juventus či AS Rím.