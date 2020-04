Arsenal sa zaujíma o obrancu Disasiho z Reims, ponúka 15 miliónov eur

Londýn 18. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn sa zaujíma o obrancu francúzskeho Stade de Reims Axela Disasiho. Skauti "gunners" 22-ročného hráča sledujú už dlhšie a podľa portálu goal.com je vedenie Arsenalu ochotné zaplatiť za perspektívneho obrancu 13 miliónov libier (cca 15 miliónov eur).



Arsenal už oficiálne kontaktoval francúzsky klub a prejavil záujem o rokovania. Disasi takmer určite prestúpi z aktuálne piateho mužstva tabuľky Ligue 1. Zmluva s Reims mu platí do leta 2021 a už sa vyjadril, že ju nechce predĺžiť. O služby francúzskeho reprezentanta do 21 rokov sa zaujímajú aj AS Monaco, West Ham United, Southmapton a silný interes hlásia aj nemeckí bundesligisti.