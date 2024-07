Arsenal skompletizoval trvalý prestup brankára Rayu z Brentfordu

Londýn 4. júla (TASR) - Arsenal Londýn skompletizoval prestup španielskeho futbalového brankára Davida Rayu z FC Brentford. Dvadsaťosemročný hráč strávil uplynulú sezónu práve v drese "kanonierov" na hosťovaní. Prestupová suma by mala byť podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com necelých 32 miliónov eur.



Raya odchytal za Arsenal 41 stretnutí vo všetkých súťažiach a v ligovom ročníku si pripísal 16 čistých kont. Vďaka tomu získal Zlatú rukavicu pre najlepšieho brankára sezóny. "Po ročnom hosťovaní môžem konečne povedať, že som hráčom Arsenalu. Teším sa, čo budúcnosť prinesie, ale vždy žijem a užívam si prítomnosť. Je to splnený sen a chcem sa poďakovať klubu za všetku podporu, ktorú mi poskytol počas celej minulej sezóny," uviedol Raya, ktorý je v súčasnosti v kádri Španielska na ME v Nemecku. Za "La Furia Roja" odchytal v základnej skupine jeden duel, v ktorom jeho tím zdolal Albánsko 1:0. Španielov čaká vo štvrťfinále súboj s hostiteľským Nemeckom.



Raya z postu tímovej jednotky vytlačil Aarona Ramsdalea. "David nám ukázal, aký je dôležitý, preto sme veľmi radi, že už je oficiálne náš hráč," povedal k prestupu hlavný tréner "kanonierov" Mikel Arteta.