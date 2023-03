Arsenal skončil v osemfinále EL, môže sa sústrediť na Premier League

Londýn 17. marca (TASR) - Prekvapujúco už v osemfinále Európskej ligy sa skončilo účinkovanie futbalistov Arsenalu Londýn, ktorí proti Sportingu Lisabon neuspeli v jedenástkovom rozstrele. Portugalský tím po domácej remíze 2:2 dokázal hrať s lídrom anglickej Premier League vyrovnanú partiu aj v odvete na Emirates Stadium. V nej sa zrodil ďalší nerozhodný výsledok 1:1 po predĺžení a v lotérii mali pevnejšie nervy hostia.



Arsenal sa pritom dostal pomerne rýchlo do vedenia. V 19. minúte zakončil Gabriel Martinelli, jeho pokus brankár Adan zneškodnil, no lopta sa odrazila k voľnému Granitovi Xhakovi, ktorý ju nemal problém dopraviť do siete. V 62. minúte však zmrazil domácich priaznivcov Pedro Goncalves, ktorý vyrovnal strelou takmer z polovice ihriska, keď si všimol, že brankár Ramsdale je ďaleko od brány. Jeho exportný gól sa podobal "trefe", ktorou sa v roku 1996 prezentoval David Beckham ako hráč Manchestru United do siete Wimbledonu. V rozstrele zaváhal jediný hráč – domáci Martinelli vo štvrtej sérii a stal sa tak smutným hrdinom. "Postúpili sme absolútne zaslúžene. Môj gól? Ani neviem, ako sa to celé zbehlo. Videl som, že brankár je ďaleko od brány. Vystrelil som a sledoval, ako lopta letí dnu. Vyšlo to perfektne," citovala Goncalvesa webstránka uefa.com.



Kouč hostí Ruben Amorim vyzdvihol výkon svojho mužstva, ktoré sa nepoddalo favoritovi ani po inkasovanom góle. "Výsledok je jediná vec, na ktorej záleží. Mňa však teší aj výkon, ktorým sa hráči prezentovali. Patrí im moje uznanie a aplauz. Po inkasovanom góle sa nezložili, zdvihli hlavy a zabojovali. V predĺžení to bolo náročné, hráčom ubúdali sily. Boli sme radi, že sme sa dostali k jedenástkam. V nich už to bolo o šťastí, ale za výkony v oboch zápasoch ideme ďalej zaslúžene."



V tábore Arsenalu po nádejnom výsledku z Lisabonu verili, že domácu odvetu zvládnu a priblížia sa k zisku európskej trofeje. Z tej sa naposledy tešili ešte v roku 1994, keď vyhrali Pohár víťazov pohárov. "Je to pre nás tvrdá rana. Zápas nám nevyšiel podľa predstáv, 75 minút sme sa nevedeli dostať do tempa. Strácali sme príliš veľa ľahkých lôpt, čo bola voda na mlyn pre súpera. Dnes sme neboli dostatočne dobrí na to, aby sme postúpili," priznal tréner domácich Mikel Arteta.



Jeho mužstvu nezostáva nič iné, iba sústrediť sa na boj o titul v Premier League. Pred druhým Manchestrom City majú Londýnčania päťbodový náskok. "Do konca sezóny zostáva jedenásť kôl. Náš nedeľňajší zápas s Crystal Palace bude ako finále. Musíme však hrať lepšie ako proti Sportingu, inak to nemusí dopadnúť dobre," varoval Arteta.



Postup do štvrťfinále EL si okrem Sportingu vybojovali vo štvrtkových odvetách aj Feyenoord Rotterdam, Juventus Turín, Bayer Leverkusen, Manchester United, AS Rím, FC Sevilla a Union Saint-Gilloise.