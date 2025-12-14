< sekcia Šport
Arsenal spasili dva vlastné góly Wolves
Tridsaťtriročný Salah minulý víkend naznačil koniec v anglickom veľkoklube, no v piatok ráno sa rozprával s kormidelníkom a situácia sa zrejme zlepšila.
Autor TASR
Londýn 14. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu sú aj po 16. kole na čele tabuľky anglickej Premier League. Lídri sa však v sobotňajšom domácom stretnutí s posledným Wolverhamptonom trápili a ich triumf 2:1 zariadili dva vlastné góly hostí, víťazný padol až vo štvrtej minúte nadstaveného času. Po nezhodách s trénerom Liverpoolu Arnem Slotom sa na ihrisko vrátil Mohamed Salah, ktorý nastúpil proti Brightonu z lavičky a podieľal sa na dôležitom víťazstve 2:0. Jeho strojcom bol dvojgólový Hugo Ekitike.
Arsenal v domácom stretnutí od začiatku dominoval, no v prvom polčase si z tlaku nedokázal vypracovať veľa vyložených šancí. Do vedenia sa dostal až v 70. minúte, keď sa zakrútený roh Bukaya Saku odrazil od žrde do chrbta brankára Sama Johnstona a od neho do siete. V druhom polčase mal už viacero príležitostí, ale nepremenil ich a v 90. minúte pykal, keď si na strieľaný center do vápna nabehol Tolu Arokodare a hlavou vyrovnal. Posledný tím tabuľky sa však nakoniec z bodu netešil. O triumfe domácich rozhodla záverečná minúta a ďalšia akcia Saku, ktorý z pravej strany poslal center do vápna a Yerson Mosquera si ho zrazil hlavou do vlastnej siete. „To vám dáva vieru, že bez ohľadu na to, ako sa zápas vyvíja, vždy nájdete riešenie, ako ho vyhrať,“ povedal tréner domácich Arteta.
Jeho tím sa vďaka triumfu udrží na čele aj po 16. kole, na druhý Manchester City má náskok päť bodov, pričom jeho súper hral v nedeľu na pôde Crystal Palacu. „Pre nás to sú veľké tri body, najmä preto, ako sa veci vyvinuli na konci. V prvom polčase sme si vytvorili veľa situácií do nebezpečných priestorov bez toho, aby sme si z toho vytvorili aj veľké šance. Chýbala nám efektivita vo finálnej fáze. V druhom polčase sme upravili niekoľko vecí, boli sme efektívnejší, vytvorili sme si viac šancí a strelili sme gól. Ale potom sme mali dvojminútové obdobie, keď nás zatlačili, nedokázali sme sa dostať do pressingu a naša obrana bola hrozná. Oni z toho dali gól a dostali nás do naozaj ťažkej pozície. Vďaka Bohu, že sme na konci zareagovali, Bukayo poslal skvelú loptu do šestnástky a bol z toho vlastný gól. No mali sme tam Gabriela Jesusa, Mikela Merina aj Leonarda Trossarda, aby to zakončili. Našťastie sme to nakoniec vyhrali,“ povedal Arteta.
Z triumfu sa tešili aj hráči Liverpoolu, ktorí sa posunuli na šieste miesto tabuľky, na vedúci Arsenal však strácajú až desať bodov. Po sporoch s trénerom Slotom figuroval na súpiske aj egyptský kanonier Salah, ktorý odštartoval na lavičke, ale na ihrisko sa dostal už v 26. minúte, keď vystriedal zraneného Joea Gomeza. Po príchode hýril aktivitou, vypracoval si viacero šancí, do viacerých posunul aj svojich spoluhráčov a podpísal sa pod druhý gól. Cez týždeň nevycestoval s tímom na duel Ligy majstrov na pôde Interu Miláno (1:0) a v predošlých troch zápasoch Premier League nastúpil len raz ako náhradník.
Tridsaťtriročný Salah minulý víkend naznačil koniec v anglickom veľkoklube, no v piatok ráno sa rozprával s kormidelníkom a situácia sa zrejme zlepšila. Minulú sobotu na pôde Leedsu (3:3) bol na lavičke a po stretnutí vyhlásil, že Liverpool ho „sotil pod autobus“ a s trénerom nemá vzťah. „Pre mňa nie je žiadny problém, ktorý by som musel riešiť,“ odvetil Slot na otázku o momentálnej situácii svojho hviezdneho hráča v klube. „Zaradiť ho do tímu bolo jednoduché rozhodnutie. Už som mnohokrát povedal, že čo bolo medzi nami povedané, zostane medzi nami,“ pokračoval.
Návrat Salaha privítal aj diváci na Anfielde, ktorí mu jeho príchod na ihrisko osladili mohutným potleskom. Liverpool už vtedy viedol po bleskovom zásahu Ekitikeho zo 46. sekundy, ktorý bol najrýchlejší v prebiehajúcej sezóne Premier League. V 60. minúte sa presadil druhýkrát, keď si vyskočil na Salahov roh z pravej strany. Slot o Egypťanovi povedal, že bol hrozbou počas celého zápasu: „Potešujúce to vidieť, ale nie prekvapujúce.“
Po zranení slabín sa dostáva do formy hviezdny ofenzívny stredopoliar Chelsea Cole Plamer, ktorý prispel gólom k triumfu Londýnčanov nad vo forme hrajúcim Evertonom. Chelsea vyhrala po štyroch dueloch vo všetkých súťažiach (0-2-2) a v neúplnej tabuľke sa dostala na štvrté miesto. Ôsmy Everton nenadviazal na predchádzajúce dve výhry, pričom v uplynulých piatich dueloch mal výbornú bilanciu 4-0-1. Palmer otvoril skóre v 21. minúte, keď si výborne nabehol medzi obrancov na kolmicu od Mala Gusta, ktorý tesne pred prestávkou strelil druhý gól. Palmer nastúpil len na siedmy zápas sezóny vo všetkých súťažiach a po ňom povedal, že ešte nie je úplne fit: „Stále bojujem so zranením. Je to o tom, aby som to teraz neprehnal. Idem deň za dňom a verím, že sa to zlepší.“
Burnley podľahlo Fulhamu 2:3 a ťahá sériu siedmich prehier v PL. Ako prvý prekonal slovenského reprezentanta Martina Dúbravku v bránke domácich Emile Smith Rowe, v 31. minúte prinavrátil „chalupárom“ vedenie Calvin Bassey, ktorý hlavičkoval presne po centri Harryho Wilsona. Ten pridal ku dvom asistenciám aj gól, v 58. minúte zakončil zvnútra šestnástky k žrdi Dúbravkovej brány. „Je to frustrujúce, je to sklamanie,“ povedal tréner predposledného tímu tabuľky Scott Parker. „Stojím tu pred vami už po šestnástom zápase a mám stále rovnaký odkaz. Je to ako déj vu. V tejto súťaži nemôžete darovať súperom góly, ako to robíme my. Bojovali sme, ale vlastnými chybami sme si pred seba postavili horu, na ktorú sme už nevyliezli. Pritom nie je až taká vysoká, ale je o maličkostiach, ktoré musíme napraviť,“ dodal pre klubový web.
