Arsenal späť na čele, Spurs vyhrali v lige po takmer štyroch mesiacoch
Pre Tottenham to vyzeralo v sobotu na posun, keď Everton vyrovnal na pôde West Hamu v 88. minúte, no domácich zachránil skórujúci Callum Wilson.
Londýn 26. apríla (TASR) - Anglický futbalista Eberechi Eze vystrelil v sobotu Arsenal späť na čelo neúplne tabuľky Premier League. „Gunners“ si poradili s Newcastlom tesne 1:0. Zostupom ohrozený Tottenham vyhral na opačnom konci tabuľky prvýkrát v tomto kalendárnom roku a má tak nádej na odvrátenie prvého zostupu od roku 1977. „Spurs“ zvíťazili na pôde posledných Wolves taktiež 1:0.
Arsenal si opäť skomplikoval cestu za premiérovým ligovým titulom od roku 2004, keď prehral tento mesiac s Bournemouthom a na pôde Manchestru City. Práve ten je mu teraz v pätách s trojbodovým mankom a zápasom k dobru na druhom mieste. Stredopoliar Eze uvoľnil tlak na Arsenal skorým gólom, keď po prihrávke Kaia Havertza pri rohovom kope vystrelil spoza šestnástky a lopta zapadla k vzdialenejšej žrdi.
„Potrebovali sme vyhrať, rozdiely sú veľmi malé a zvládli sme to. V prvom aj druhom polčase sme mali dobré momenty. Určite sme mali disciplínu, odvahu a výbornú defenzívu, ale sú veci, ktoré musíme robiť oveľa lepšie s loptou, ak chceme byť v zápase dominantnejší,“ citovala trénera Mikela Artetu agentúra AFP. Jeho tím môže zvýšiť svoj náskok na šesť bodov ešte predtým, než City opäť nastúpi. Arsenal čaká duel s Fulhamom v sobotu, ManCity sa predstaví na pôde Evertonu o dva dni neskôr. „Gunners“ sú však stále aj v Lige majstrov, kde je v stredu na programe prvé semifinále na pôde Atletica Madrid.
Napínavý je aj boj o záchranu. Zostup hrozí matematicky ešte siedmim tímom a prvýkrát od roku 2003 nebude zrejme zostupujúcemu stačiť povestných 40 bodov. Boj o zotrvanie má navyše dvoch zvučnejších účastníkov, a to West Ham a najmä Tottenham. Práve ten je momentálne s 34 bodmi osemnásty, dva body pod pásmom zostupu a za West Hamom. Najnižšie postaveným tímom, ktorý už splnil spomínanú 40-bodovú hranicu, je pätnáste Leeds a tak sa popri londýnskych tímoch sústredí pozornosť v boji o zotrvanie ešte aj na šestnásty Nottingham (39).
Pre Tottenham to vyzeralo v sobotu na posun, keď Everton vyrovnal na pôde West Hamu v 88. minúte, no domácich zachránil skórujúci Callum Wilson. Nič to však nezmenilo na prvej ligovej výhre „Spurs“ od 28. decembra a zároveň premiérovej pre trénera Roberta de Zerbiho, ktorý nahradil začiatkom mesiaca Igora Tudora. „Musíme veriť, že sa zachránime a musíme vyhrávať zápasy, pretože máme kvalitu na to, aby sme ich vyhrávali. Hráči sú veľmi dobrí a tieto tri body, myslím a dúfam, môžu byť dôležité pre hlavu, mentalitu a nadšenie pred prípravou na ďalšie zápasy,“ povedal po stretnutí tréner. Kormidelník Nuno Espirito Santo, ktorý vedie West Ham, očakáva boj do úplného konca: „Treba ďalej bojovať a ďalej veriť. Je to ťažké, ale ideme svojou cestou.“
Arsenal si opäť skomplikoval cestu za premiérovým ligovým titulom od roku 2004, keď prehral tento mesiac s Bournemouthom a na pôde Manchestru City. Práve ten je mu teraz v pätách s trojbodovým mankom a zápasom k dobru na druhom mieste. Stredopoliar Eze uvoľnil tlak na Arsenal skorým gólom, keď po prihrávke Kaia Havertza pri rohovom kope vystrelil spoza šestnástky a lopta zapadla k vzdialenejšej žrdi.
„Potrebovali sme vyhrať, rozdiely sú veľmi malé a zvládli sme to. V prvom aj druhom polčase sme mali dobré momenty. Určite sme mali disciplínu, odvahu a výbornú defenzívu, ale sú veci, ktoré musíme robiť oveľa lepšie s loptou, ak chceme byť v zápase dominantnejší,“ citovala trénera Mikela Artetu agentúra AFP. Jeho tím môže zvýšiť svoj náskok na šesť bodov ešte predtým, než City opäť nastúpi. Arsenal čaká duel s Fulhamom v sobotu, ManCity sa predstaví na pôde Evertonu o dva dni neskôr. „Gunners“ sú však stále aj v Lige majstrov, kde je v stredu na programe prvé semifinále na pôde Atletica Madrid.
Napínavý je aj boj o záchranu. Zostup hrozí matematicky ešte siedmim tímom a prvýkrát od roku 2003 nebude zrejme zostupujúcemu stačiť povestných 40 bodov. Boj o zotrvanie má navyše dvoch zvučnejších účastníkov, a to West Ham a najmä Tottenham. Práve ten je momentálne s 34 bodmi osemnásty, dva body pod pásmom zostupu a za West Hamom. Najnižšie postaveným tímom, ktorý už splnil spomínanú 40-bodovú hranicu, je pätnáste Leeds a tak sa popri londýnskych tímoch sústredí pozornosť v boji o zotrvanie ešte aj na šestnásty Nottingham (39).
Pre Tottenham to vyzeralo v sobotu na posun, keď Everton vyrovnal na pôde West Hamu v 88. minúte, no domácich zachránil skórujúci Callum Wilson. Nič to však nezmenilo na prvej ligovej výhre „Spurs“ od 28. decembra a zároveň premiérovej pre trénera Roberta de Zerbiho, ktorý nahradil začiatkom mesiaca Igora Tudora. „Musíme veriť, že sa zachránime a musíme vyhrávať zápasy, pretože máme kvalitu na to, aby sme ich vyhrávali. Hráči sú veľmi dobrí a tieto tri body, myslím a dúfam, môžu byť dôležité pre hlavu, mentalitu a nadšenie pred prípravou na ďalšie zápasy,“ povedal po stretnutí tréner. Kormidelník Nuno Espirito Santo, ktorý vedie West Ham, očakáva boj do úplného konca: „Treba ďalej bojovať a ďalej veriť. Je to ťažké, ale ideme svojou cestou.“