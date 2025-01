Arsenal stratil body s Brightonom, Artetu nahneval penaltový verdikt

Brighton 5. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn nevyužili šancu výraznejšie sa priblížiť Liverpoolu na čele Premier League. "Gunners" len remizovali na pôde Brightonu 1:1, keď o deľbe bodov rozhodol po hodiny hre z penalty domáci Joao Pedro. Trénera hostí Mikela Artetu nahneval práve tento verdikt a zdôraznil, že niečo podobné ešte nevidel.



Arsenal mal pritom lepší vstup do zápasu. Po zhruba štvrťhodine hry išiel sedemnásťročný Ethan Nwaneri na bránku z krídla, skúsil vystreliť sám a prízemná strela prešla tesne povedľa brankára Barta Verbruggena. Hostia však v druhom polčase vedenie neudržali. "Sme naozaj sklamaní z rozhodnutia, ktoré viedlo ku gólu. Niečo také som v živote nevidel. Obaja hráči sa dotkli lopty," uviedol španielsky kouč podľa AFP. Myslel tým situáciu pred pokutovým kopom. William Saliba v šestnástke trafil hlavou Pedra a rozhodca ukázal na biely bod. Arteta argumentoval tým, že francúzsky obranca predtým trafil loptu. Tréner domácich Fabian Hürzeler reagoval na toto vyjadrenie: "Nechápem, ako to môžu povedať. Je to jasná penalta."



Hosťom chýbal pre zranenie stehenného svalu krídelník Bukayo Saka a cestovať s tímom nemohol ani Kai Havertz. Kapitán Martin Ödegaard a Gabriel Martinelli nastúpili až v druhom polčase. Pre svalové zranenie nemohol hrať v druhom polčase ani strelec gólu Nwaneri. "Naozaj zlá správa, pretože si myslím, že sme ho stratili," uviedol Arteta a zhodnotil aj zápas: "V prvom rade som sklamaný z výsledku, najmä keď sme začali duel celkom dobre a strelili krásny gól. Potom nám chýbala kontrola. S loptou sme robili veľa vecí, ktoré neboli na úrovni, takže sme sa nedostali do tempa. Myslím si, že musíme robiť oveľa lepšie veci ako dnes a bohužiaľ sme stratili dva body." Arsenalu patrí priebežné druhé miesto, na ktorom skončil v uplynulých dvoch sezónach. Na vedúci Liverpool, ktorý má dva zápasy k dobru, stráca už päť bodov.



Domáci boli v stretnutí aktívnejší, na strely (11:9) a chceli viac ako bod. "Myslíme si, že sme si zaslúžili viac. Mali sme lepšie šance, ale nedokázali sme streliť druhý gól. Vidíme však aj pozitíva. Arsenal si nevytvoril toľko gólových šancí," zhodnotil Hürzeler podľa BBC. Potešil ho však výkon v druhom polčase: "Je pre nás veľkou výzvou hrať neustále s takouto intenzitou. V súčasnosti sme takto schopní hrať len v určitých fázach hry. Musíme byť mentálne pripravení hrať intenzívne počas 90 minút. Ak toho nebudeme schopní, bude ťažké vyhrávať zápasy." Brighton dosiahol v dvadsiatom zápase už svoju desiatu remízu. V tabuľke mu patrí desiate miesto.