Arsenal stratil dvojgólové vedenie a remizoval s Liverpoolom

30. kolo Premier League:



Leeds United - Crystal Palace 1:5 (1:1)

Góly: 21. Bamford - 53. a 77. Ayew, 45.+1 Guehi, 55. Eze, 69. Edouard



FC Liverpool - FC Arsenal 2:2 (0:2)

Góly: 42. Salah, 87. Firmino - 8. Martinelli, 28. Jesus

Liverpool 9. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v nedeľnom zápase 30. kola anglickej Premier League na Anfield Road s domácim Liverpoolom 2:2. "" viedli 2:0, ale o plný bodový zisk ich pripravil v 87. minúte deviatym ligovým gólom v tejto sezóne Brazílčan Roberto Firmino.Arsenal mal výborný vstup do zápasu, keď po polhodine hry viedol už 2:0 po góloch brazílskeho dua Gabriel Martinelli a Gabriel Jesus. Do prestávky dokázal zdramatizovať vyostrený duel Mohamed Salah. Ten istý hráč mohol vyrovnať už po zmene strán, ale v 52. minúte zahodil nariadený pokutový kop. Domácim sa to nakoniec podarilo až v 87. minúte, keď sa presadil Firmino. V šiestej minúte nadstaveného času druhého polčasu mohol strhnúť víťazstvo na stranu "" Salah, ale bod pre Arsenal zachránil skvelým zákrokom hosťujúci brankár Aaron Ramsadale.Crystal Palace zvíťazili na pôde Leedsu United 5:1. Hostia rozhodli o svojom triumfe v druhom polčase, v ktorom sa presadili až štyrikrát. Dva presné zásahy zaznamenal ghanský krídelník Jordan Ayew.